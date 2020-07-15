Армения заявила об обстреле пяти приграничных населенных пунктов

15 июля 2020, 05:07

В ходе боестолкновений на Тавушском направлении азербайджанские подразделения обстреляли пять армянских населенных пунктов, пострадавших среди мирного населения нет, заявили в Минобороны Армении. В трех приграничных селах нарушена подача газа. Власти приступили к оценке ущерба, жителям будет выплачена компенсация для восстановления поврежденных домов, отметили в администрации Тавушской области.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 июля с обеих сторон границы Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении происходят обстрелы. Их жертвами стали не менее 25 человек: со стороны Азербайджана насчитывалось 11 погибших и четверо раненых военных, Минобороны Армении сообщало о пяти раненых. 14 июля армянское оборонное ведомство также сообщило о гибели двух офицеров и двух солдат срочной службы, Азербайджан - о погибшем жителе села. Также Минобороны Армении объявило о сбитых азербайджанских беспилотниках, в том числе Elbit Hermes 900 израильского производства.

Стороны конфликта обмениваются обвинениями в обстрелах населенных пунктов. В частности, Минобороны Армении заявляло 13 июля, что азербайджанские военные обстреляли село Чинари в Тавушской области, где снаряд попал в жилой дом, а 14 июля обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле города Берд с помощью беспилотника. Азербайджанское оборонное ведомство сообщило, что армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района. После обстрелов часть жителей приграничных азербайджанских сел Агдам, Вахидли и Алибейли были эвакуированы, говорится в справочном материале "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку", опубликованном на "Кавказском узле".

В Иджеване, административном центре Тавушской области, сформирован кризисный информационный центр, который будет информировать о ситуации на армяно-азербайджанской границе, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Армении. "Связь с представителями СМИ будет координировать представитель Минобороны Арцрун Ованнисян [бывший пресс-секретарь военного ведомства - прим. "Кавказского узла"]", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию к 17.00 мск была относительно спокойной, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге, который транслировал Единый информационный центр на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, азербайджанские подразделения обстреляли пять населенных пунктов - села Чинари, Айгепар, Паравакар, Неркин Кармирахбюр и город Берд. Он утверждает, что при обстреле были использованы ударные беспилотники, тяжелая артиллерия, в том числе, реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град", минометы и танки.

"Были обстреляны две городские фабрики, повреждены жилые дома и газопровод. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, ущерб исключительно материальный", - сказал Ованнисян, чьи слова на русский язык перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оснований для эвакуации населения из приграничных населенных пунктов нет, считает он. "Отсутствие пострадавших среди мирных граждан говорит о слаженной работе местных властей, в том числе в вопросе подготовки бункеров и убежищ. Не было эвакуации и не будет", - подчеркнул он.

По его словам, огневые точки противника, откуда велся обстрел населенных пунктов, подавлялись всеми возможными способами. Ованнисян обвинил азербайджанских военных в размещении тяжелой техники непосредственно вблизи жилых домов, подвергая опасности собственное население. "У нас есть многочисленные свидетельства такой "тактики" противника", - указал представитель Минобороны Армении.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Армении и Азербайджана остановить столкновения в зоне конфликта. Госдеп США осудил насилие на армяно-азербайджанской границе и также призвал стороны прекратить применение силы.

Жители приграничных общин рассказали об обстрелах населенных пунктов

В городе Берд после обстрела городская инфраструктура действует в обычном режиме, заявил мэр Арутюн Манучарян "Кавказскому узлу". "Ситуация спокойная в городе, какой-либо паники в общине нет. Аптеки и магазины работают в обычном режиме", - сказал он.

Четыре 120-миллиметровых минометных снарядов упали утром на территорию Бердской швейной фабрики, заявил "Кавказскому узлу" директор производственного объединения Микаел Езекян.

Никто из персонала не пострадал, сам завод также не понес ущерба, отметил он. "Обстрел произошел примерно в 10.30 утра по мск. В этот момент на заводе находились только административные сотрудники, в том числе я. Еще накануне вечером, исходя из безопасности, приняли решение временно приостановить работу и отправили персонал домой", - пояснил Езекян.

Жительница города Берд Вардуш Меликян рассказала, что работала в саду, когда осколки снаряда попали в ее дом. "Я зашла в дом за документами. От разрыва второго снаряда в доме выбило стекла. Для безопасности спустилась в подвал", - сказала она "Кавказскому узлу".

Приграничное село Паравакар было обстреляно 14 июля со стороны Азербайджана из стрелкового оружия, сообщил местный житель Андраник Маилян. "Стреляли недолго, над селом был также замечен беспилотник. На всякий случай наша семья пошла к соседям, у них там есть что-то типа убежища. Сейчас ситуация спокойная. Настолько спокойная, что отец продолжил гнать тутовую водку", - сказал он "Кавказскому узлу".

Серьезного ущерба нанести селу противник не может из-за позиционного преимущества, считает он. "Село находится выше азербайджанских позиций, на холмах. Обычно, когда палят, то по нашим позициям или по садам", - пояснил Маилян.

13 июля приграничное село Чинари дважды подверглось обстрелу из минометов и гаубиц с азербайджанской стороны, заявил глава села Самвел Сагоян "Кавказскому узлу". "Стреляют не только из стрелкового оружия по армянским позициям, но и из минометов, гаубиц и танков. Но когда видят, что не могут справиться с военными, начинают стрелять по населенным пунктам. Около десятка снарядов упали вчера [13 июля] днем, повредив несколько домов. Еще три снаряда упали на село уже вечером. В селе серьезных повреждений нет", - сказал он.

По его словам, селяне продолжают полевые работы, несмотря на угрозу попасть под обстрел.

Помощь населению в восстановлении поврежденных домов будет оказана в полном объеме, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь губернатора Тавушской области Айка Чобаняна Лилит Саргсян. "Начата оценка ущерба, окончательный подсчет будет проведен после стабилизации ситуации на границе. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация, оказано содействие", - сказала она.

Из-за эскалации на армяно-азербайджанской границе оказались повреждены газопроводы в трех приграничных селах, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы компании "Газпром Армения". "Частично прекращена подача газа в селах Айгепар, Неркин Кармирахбюр и Чинари. Работы по восстановлению газоснабжения начнутся после стабилизации обстановки", - отметил он.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, но вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".