Боевая стрельба. Фото пресс-службы Минобороны https://mod.gov.az/

14 июля 2020, 17:55

Армения заявила о гибели двух солдат на границе с Азербайджаном

Два военнослужащих срочной службы погибли в результате обстрела азербайджанской стороны, сообщило сегодня Минобороны Армении. Число жертв трехдневного конфликта на границе, по официальным данным властей двух стран, достигло 25.

Как писал "Кавказский узел", с 12 июля с обеих сторон границы Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении ведутся обстрелы. Их жертвами к 14 июля стали 20 военнослужащих: со стороны Азербайджана насчитывалось 11 погибших и четверо раненых военных, Минобороны Армении сообщало о пяти раненых. Сегодня Минобороны Армении сообщило о двух погибших офицерах, Азербайджан – о погибшем селянине.

О гибели двух армянских солдат сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «В результате обстрела противника смертельные ранения получили солдаты срочной службы - младшие сержанты Смбат Габриелян и Гриша Матевосян», - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, Минобороны Азербайджана сегодня ранее заявило, что армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры". Армения же сообщила об обстреле азербайджанскими военными села Чинари в Тавушской области, а позднее – об обстреле города Берд.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджанский селянин погиб на границе с Арменией", "Жители трех азербайджанских сел эвакуированы из зоны обстрелов", "ООН и Госдеп США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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