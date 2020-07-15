Минобороны Армении сообщило о 10 сбитых азербайджанских беспилотниках

15 июля 2020, 02:20

В ходе боестолкновений на Тавушском направлении армянские военные сбили азербайджанские беспилотники, в том числе Elbit Hermes 900 израильского производства, сообщило министерство обороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 июля с обеих сторон границы Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении происходят обстрелы. Их жертвами стали не менее 25 человек: со стороны Азербайджана насчитывалось 11 погибших и четверо раненых военных, Минобороны Армении сообщало о пяти раненых. 14 июля армянское оборонное ведомство также сообщило о гибели двух офицеров и двух солдат срочной службы, Азербайджан - о погибшем жителе села.

"Кавказский узел" опубликовал справочный материал "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил 14 июля о порядка 10 сбитых азербайджанских беспилотниках на брифинге, который транслировал Единый информационный центр на своей странице в соцсети Facebook.

"В их числе сбитый сегодня днем беспилотник Elbit Hermes 900", - подчеркнул Ованнисян, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Момент попадания ракеты в беспилотник Elbit Hermes 900 опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. На видеозаписи военнослужащие, сбившие летящий по небу объект, кричат на армянском языке: "Сбил! Сбил!"

По словам израильского блогера Александра Лапшина, данный случай стал фактически первым, когда был сбит беспилотный аппарат такого уровня.

11 сентября 2017 года президент Азербайджана своим распоряжением помиловал блогера Александра Лапшина, приговоренного 20 июля 2017 года к трем годам колонии по обвинению в незаконном пересечении границы страны. После освобождения из-под стражи блогер был госпитализирован. По данным властей Азербайджана, он предпринял попытку суицида. Сам Лапшин назвал покушением на убийство инцидент в бакинской тюрьме. 14 сентября 2017 года блогер вылетел в Израиль. 18 февраля 2019 года Лапшин сообщил о новых уголовных делах в отношении него, возбужденных в Азербайджане за призывы к терроризму и выступления против государства.

"До сих пор никому не удавалось его [БПЛА] "достать", несмотря на то, что такие агрегаты постоянно используются в боевых действиях в Сирии, Ираке, Ливане, Судане, Афганистане", - отметил блогер.

По его словам, стоимость беспилотника Elbit Hermes 900 израильского производства достигает 30 миллионов долларов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал власти Армении и Азербайджана остановить столкновения в зоне конфликта. Госдеп США осудил насилие на армяно-азербайджанской границе и также призвал стороны прекратить применение силы.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".