Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военного объекта ВС Армении

14 июля 2020, 19:46

На армяно-азербайджанской границе уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 июля с обеих сторон границы Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении происходят обстрелы. Их жертвами стали более 20 военнослужащих: со стороны Азербайджана насчитывалось 11 погибших и четверо раненых военных, Минобороны Армении сообщало о пяти раненых. 14 июля армянское оборонное ведомство сообщило о гибели двух офицеров и двух солдат срочной службы, Азербайджан – о погибшем селянине.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, 14 июля ведомство насчитало 74 обстрела за сутки.

Информация о ликвидации военного объекта на армяно-азербайджанской границе опубликована сегодня на сайте Минобороны Азербайджана в 19.36 (18.36 мск), передает корреспондент "Кавказского узла".

"В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем подразделений был уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении", - сказано в сообщении.

К нему прилагается видео, на котором с высоты птичьего полета засняты разветвленные укрепленные позиции. Объект, по которому нанесен удар, находится в отдаленности, он представляет собой небольшое строение с белой крышей.

"Начиная с 19.30 (18.30 мск) подразделения ВС Армении возобновили обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов Товузского района из крупнокалиберных вооружений и артиллерийских установок", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Комментариями армянской стороны "Кавказский узел" не располагает, сайт Минобороны Армении по адресу (www.mil.am) по состоянию на 19.40 мск недоступен.

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".