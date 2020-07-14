Уничтожение военного объекта на армяно-азербайджанской границе. Фото: скриншот с видео на канале в Youtube Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ekl2zucC-ws&feature=emb_title

14 июля 2020, 19:46

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении военного объекта ВС Армении

На армяно-азербайджанской границе уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 июля с обеих сторон границы Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении происходят обстрелы. Их жертвами стали более 20 военнослужащих: со стороны Азербайджана насчитывалось 11 погибших и четверо раненых военных, Минобороны Армении сообщало о пяти раненых. 14 июля армянское оборонное ведомство сообщило о гибели двух офицеров и двух солдат срочной службы, Азербайджан – о погибшем селянине.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, 14 июля ведомство насчитало 74 обстрела за сутки.

Информация о ликвидации военного объекта на армяно-азербайджанской границе опубликована сегодня на сайте Минобороны Азербайджана в 19.36 (18.36 мск), передает корреспондент "Кавказского узла".

"В результате карательных мер, предпринятых для пресечения боевой деятельности противника, точным огнем подразделений был уничтожен пункт управления артиллерийского дивизиона вооруженных сил Армении", - сказано в сообщении.Скриншот с видео на канале в Youtube Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ekl2zucC-ws&feature=emb_title

К нему прилагается видео, на котором с высоты птичьего полета засняты разветвленные укрепленные позиции. Объект, по которому нанесен удар, находится в отдаленности, он представляет собой небольшое строение с белой крышей. 

"Начиная с 19.30 (18.30 мск) подразделения ВС Армении возобновили обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов Товузского района из крупнокалиберных вооружений и артиллерийских установок", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Комментариями армянской стороны "Кавказский узел" не располагает, сайт Минобороны Армении по адресу (www.mil.am) по состоянию на 19.40 мск недоступен. 

В апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Жители трех азербайджанских сел эвакуированы из зоны обстрелов", "ООН и Госдеп США призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия", "Сбор добровольцев для отправки в Армению объявлен в Нагорном Карабахе". 

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 июля 2020, 21:09

14 июля 2020, 20:52

14 июля 2020, 20:19

14 июля 2020, 19:38

  • Курорты Кабардино-Балкарии готовятся к массовому заезду отдыхающих

    Часть санаториев в Нальчике выполнила требования Роспотребнадзора и готова к приему отдыхающих. Для заселения каждый прибывающий на отдых должен сдать тест на коронавирус, сотрудники санаториев будут проходить тестирование раз в неделю. В Минкурортов надеются на восстановление турбизнеса в регионе до конца года.

14 июля 2020, 18:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи