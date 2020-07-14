Азербайджанские военные. Фото пресс-службы МО Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/mudafie-naziri-on-xett-bolmelerinde-olub-video-31397.html

14 июля 2020, 08:50

Азербайджан насчитал 74 обстрела со стороны Армении

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 12 и 13 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области Армении произошли бои, жертвами которых стали 13 человек. Минобороны Азербайджана заявило, что вечером армянские военные обстреляли села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, и "азербайджанская сторона принимает контрмеры". Армения сообщила об обстреле азербайджанскими военными села Чинари в Тавушской области, а позднее назвала дезинформацией заявление Азербайджана о ее серьезных боевых потерях.

Минобороны Азербайджана ежедневно сообщает об обстрелах своих позиций в зоне карабахского конфликта и на границе с Тавушской областью Армении. До третьей декады июня в этих сводках сообщалось о 20-30 обстрелах за сутки, но затем число ежедневно фиксируемых обстрелов выросло - в некоторые дни поступала информация о более чем 50 обстрелах, а 8 июля ведомство насчитало 78 обстрелов за сутки.

"С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки, 60, 82 и 120-миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 74 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района. "Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха к 8.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Напомним, в апреле 2016 года, после обострения карабахского конфликта, стороны объявили о перемирии. Однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Сбор добровольцев для отправки в Армению объявлен в Нагорном Карабахе", "ОБСЕ осудила военные действия Армении и Азербайджана", "Жилой дом в армянском селе поврежден после обстрела".

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