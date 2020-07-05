Число пострадавших при пожаре на заводе в Баку возросло до шести

05 июля 2020, 04:59

Во время пожара на красильном производстве Sobsan пострадали шесть человек, в том числе пять сотрудников МЧС Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 4 июля в Бинанадинском районе столицы Азербайджана загорелась красильная фабрика Sobsan. По предварительным данным, четверо сотрудников МЧС были госпитализированы с травмами и отравлением.

Пожарным удалось локализовать возгорание на фабрике по производству красок, со ссылкой на замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Этибара Мирзоева в 2.59 мск 5 июля сообщило АПА. Огонь охватил территорию в 2,5-3 тыс. кв. м, к его тушению были привлечены до 300 пожарных и около 50 единиц техники.

"Огонь локализован, угрозы его распространения нет", - приводит агентство слова замминистра.

По данным Этибара Мирзоева, во время пожара пострадали шесть человек, в том числе пять сотрудников МЧС.

На участке возгорания преобладали такие быстровоспламеняемые товары, как краски, ацетон, информирует РИА "Новости".











