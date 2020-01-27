Природный пожар потушен в Азербайджане

27 января 2020, 03:55

Пожар на площади около гектара произошел в горной местности в Огузском районе.

В горах неподалеку от села Халхал Огузского района Азербайджана 26 января вспыхнул природный пожар.

По данным министерства экологии и природных ресурсов, в общей сложности возгорание охватило площадь около гектара, поросшую сухой травой и кустарником, пишет oxu.az.

Возгорание произошло в местности со сложным рельефом. Для его тушения были привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям. Вечером 26 января им удалось потушить огонь, пишет Trend.

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