27 января 2020, 03:55

Природный пожар потушен в Азербайджане

Пожар на площади около гектара произошел в горной местности в Огузском районе.

В горах неподалеку от села Халхал Огузского района Азербайджана 26 января вспыхнул природный пожар.

По данным министерства экологии и природных ресурсов, в общей сложности возгорание охватило площадь около гектара, поросшую сухой травой и кустарником, пишет oxu.az.

Возгорание произошло в местности со сложным рельефом. Для его тушения были привлечены сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и министерства по чрезвычайным ситуациям. Вечером 26 января им удалось потушить огонь, пишет Trend.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 декабря 2019 года в Баку сгорел торговый центр, пострадали два человека.

Примечание:

"Пять человек госпитализированы после остановки метро в Баку", "Взрыв произошел на электростанции в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при взрыве на парковке в Азербайджане".

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