10 декабря 2019, 10:40
Два жителя Баку пострадали при пожаре в торговом центре
Пожар, охвативший сегодня рынок стройматериалов в столице Азербайджана, перекинулся на соседние магазины и припаркованные поблизости автомобили. Двое пострадавших доставлены в больницу.
По данным Минздрава, двое человек были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Из-за пожара запрещено движение по трассе Баку - Сумгаит, передал "Sputnik Азербайджан".
ТЦ "EuroHome" находится в Бинагадинском районе Баку. Пожарные тушат и его, и соседние магазины, информировал Trend. Сколько магазинов горят, в сообщении не уточняется. На парковке близ торгового центра сгорели несколько машин, сообщило азербайджанское информагентство АПА.
"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре, который произошел в августе в складском помещении бакинского торгового центра. За медицинской помощью в результате пожара обратились 16 человек, 10 были госпитализированы.
"Пять человек госпитализированы после остановки метро в Баку", "Взрыв произошел на электростанции в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при взрыве на парковке в Азербайджане".
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