Пожар на рынке стройматериалов в столице Азербайджана. Фото: кадр видео Sputnik Азербайджан https://www.youtube.com/watch?v=KTsBqAsQklE

10 декабря 2019, 10:40

Два жителя Баку пострадали при пожаре в торговом центре

Пожар, охвативший сегодня рынок стройматериалов в столице Азербайджана, перекинулся на соседние магазины и припаркованные поблизости автомобили. Двое пострадавших доставлены в больницу.

По данным Минздрава, двое человек были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Из-за пожара запрещено движение по трассе Баку - Сумгаит, передал "Sputnik Азербайджан".

ТЦ "EuroHome" находится в Бинагадинском районе Баку. Пожарные тушат и его, и соседние магазины, информировал Trend. Сколько магазинов горят, в сообщении не уточняется. На парковке близ торгового центра сгорели несколько машин, сообщило азербайджанское информагентство АПА.

"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре, который произошел в августе в складском помещении бакинского торгового центра. За медицинской помощью в результате пожара обратились 16 человек, 10 были госпитализированы.

Примечание:

"Пять человек госпитализированы после остановки метро в Баку", "Взрыв произошел на электростанции в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при взрыве на парковке в Азербайджане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 декабря 2019, 11:25

10 декабря 2019, 11:10

10 декабря 2019, 09:42

10 декабря 2019, 08:54

10 декабря 2019, 08:01

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи