Два жителя Баку пострадали при пожаре в торговом центре

10 декабря 2019, 10:40

Пожар, охвативший сегодня рынок стройматериалов в столице Азербайджана, перекинулся на соседние магазины и припаркованные поблизости автомобили. Двое пострадавших доставлены в больницу.

По данным Минздрава, двое человек были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра. Из-за пожара запрещено движение по трассе Баку - Сумгаит, передал "Sputnik Азербайджан".

ТЦ "EuroHome" находится в Бинагадинском районе Баку. Пожарные тушат и его, и соседние магазины, информировал Trend. Сколько магазинов горят, в сообщении не уточняется. На парковке близ торгового центра сгорели несколько машин, сообщило азербайджанское информагентство АПА.

"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре, который произошел в августе в складском помещении бакинского торгового центра. За медицинской помощью в результате пожара обратились 16 человек, 10 были госпитализированы.