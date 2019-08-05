Пострадавшие при пожаре в пригороде Баку выписаны из больницы

05 августа 2019, 11:00

Большинство из 10 человек, госпитализированных после пожара в торговом центре "Садарак", составили сотрудники МЧС и МВД, сообщил сегодня Минздрав Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа около 17.00 по местному времени (16.00 мск) в складском помещении ТЦ "Садарак" в Баку начался пожар. Семь сотрудников МЧС были госпитализированы с отравлением дымом.

Все госпитализированные после пожара в торговом центре выписаны из больницы, передает сегодня сообщение Минздрава Азербайджана ТАСС. Всего за медицинской помощью обратились 16 человек, шестерым из них помощь была оказана на месте, уточнила пресс-служба ведомства.

Десятерым пострадавшим, среди которых семь сотрудников МЧС, двое сотрудников МВД, а также один работник торгового центра, потребовалась госпитализация, написал со ссылкой на минздрав "Sputnik Азербайджана".

Пожар был полностью потушен в ночь на 5 августа, передает сообщение МЧС Азербайджана издание.