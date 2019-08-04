04 августа 2019, 19:39

Семь пожарных пострадали при тушении огня в бакинском торговом центре

Сотрудники МЧС госпитализированы с отравлением дымом после тушения пожара в торговом центре "Садарак" в столице Азербайджана.

Пожар начался около 17.00 по местному времени (16.00 мск) в складском помещении ТЦ "Садарак", где хранилась парфюмерная продукция. В тушении задействовано свыше 25 пожарных расчетов, работу пожарных осложняло то, что склад заполнен воспламеняющимся товаром, а доступ к нему ограничен. Для решения проблемы с тушением бульдозером была снесена стена склада. К 19.30 (18.30 мск) пожар был локализован на площади 700 квадратных метров. Пожарные тушат отдельные тлеющие участки, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Азербайджана.

По данным Минздрава, семь сотрудников МЧС при тушении пожара отравились дымом, все они доставлены в отделение токсикологии Бакинского городского клинического центра. На место пожара отправлено 15 бригад скорой помощи, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Торговый центр "Садарак" расположен в пригороде Баку, его площадь составляет около 100 га. ТЦ включает большое число объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственной продукции, сообщает ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве в развлекательном центре Баку 22 июня. Во время взрыва гелиевых шаров была огненная вспышка, в результате которой 10 человек, в том числе дети, получили ожоги. Госпитализация потребовалась троим пострадавшим. К 24 июня они были выписаны из больницы.

Примечание:

"Врачи назвали критическим состояние трех пострадавших на азербайджанском судне", "Четыре человека пострадали при взрыве в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при пожаре в торговом центре в Баку".

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