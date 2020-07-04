04 июля 2020, 23:58

Не менее четырех человек пострадали при пожаре на красильной фабрике в Баку

В Баку горит красильная фабрика Sobsan, расположенная в Бинанадинском районе столицы Азербайджана.Четверо сотрудников МЧС госпитализированы с травмами и отравлением.

Как сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в МЧС Азербайджана, вызов о пожаре поступил в 20.12 (19.12 по мск) в субботу, и спустя семь минут первые расчеты были на месте происшествия. На тушении пожара задействованы свыше 30 пожарных расчетов и более 160 человек личного состава.

Горит один из цехов фабрики. Пламенем охвачены 700 кв. метров, горят резервуары с краской. Сегодня предприятие не работало.

Сотрудники МЧС не только тушат пожар, но и выносят уцелевшие товары. Очевидцы сообщили по меньшей мере о пяти взрывах, которые предположительно произошли в горящих резервуарах.

На место происшествия прибыли три кареты скорой помощи.

В пресс-службе Минздрава корреспонденту «Кавказского узла» сообщили о госпитализации четверых сотрудников МЧС. Один из спасателей с травмами головы доставлен в городскую больницу номер 3, трое других с отправлением от дыма госпитализированы в Республиканский токсикологический центр

По данным на 0.49 (23.49 мск), пожар не потушен.

Примечание:

"Десять человек пострадали при пожаре в бакинском торговом центре", "Природный пожар потушен в Азербайджане", "Пострадавшие при пожаре в пригороде Баку выписаны из больницы", 

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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