Пожар в торговом центре "Садарак". Фото: пресс-служба МЧС Азербайджанской Республики

18 февраля 2020, 12:03

Десять человек пострадали при пожаре в бакинском торговом центре

Один из десяти пострадавших в результате пожара в торговом центре в пригороде Баку был доставлен в больницу.

Пожар произошел сегодня в торговом центре "Садарак". По предварительным данным, он начался в обувном магазине, но быстро распространился на территории ТЦ, и его площадь составила не менее 600 квадратных метров. Огонь был потушен, сообщили в МЧС Азербайджана.

В результате пожара пострадали десять человек, девяти из ним врачи оказали помощь на месте, еще одному - в больнице, но он уже выписан домой, пишет со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана "Интерфакс".

Торговый центр "Садарак" располагается в пригороде Баку, его площадь составляет 100 гектаров. ТЦ включает более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, рынок сельскохозяйственных товаров, одноэтажный оптовый склад, различные инженерные сооружения, сообщает РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал, что 10 декабря 2019 года два жителя Баку пострадали при пожаре в торговом центре EuroHome. Пожар перекинулся на соседние магазины и припаркованные поблизости автомобили. На следующий день около сотни владельцев магазинов сгоревшего торгового центра провели акцию протеста, потребовав выделить им материальную компенсацию за потерянное имущество.

Примечание:

"Природный пожар потушен в Азербайджане", "Пострадавшие при пожаре в пригороде Баку выписаны из больницы", "Торговцы сообщили об убытках от подтоплений в Баку".

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