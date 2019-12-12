Полиция в Баку пресекла акцию пострадавших от пожара предпринимателей

12 декабря 2019, 07:59

Предприниматели из сгоревшего торгового центра EuroHome 11 декабря во время акции протеста потребовали выделить им материальную компенсацию за потерянное имущество и попытались перекрыть движение транспорта по автодороге Баку - Сумгаит. Полиция пресекла акцию и восстановила движение на трассе.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря два жителя Баку пострадали при пожаре в торговом центре EuroHome, их доставили в больницу. Пожар перекинулся на соседние магазины и припаркованные поблизости автомобили, было остановлено движение по трассе Баку - Сумгаит,

Около сотни владельцев магазинов сгоревшего торгового центра EuroHome провели 11 декабря в Баку акцию протеста и попытались перекрыть движение автотранспорта по трассе Баку - Сумгаит, сообщило в тот же день агентство "Туран".

Участники акции заявили, что своими действиями пытаются привлечь внимание властей к их проблеме. Предприниматели пожаловались, что понесли большие финансовые потери и теперь не могут расплатиться по банковским кредитам. Они потребовали выделить им материальную компенсацию за потерянное в результате происшествия имущество, информирует агентство.

Из-за действий протестующих на трассе образовалась большая пробка. Сотрудники полиции пресекли акцию торговцев и восстановили движение, сообщило 11 декабря на своем сайте Meydan.tv.

С пострадавшими предпринимателями встретился глава исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев. Он заявил собравшимся, что будет проведено тщательное расследование происшествия. Предпринимателей и арендаторов, после уточнения нанесенного им ущерба, будут приглашать индивидуально в исполнительную власть района. "Будет рассмотрен вопрос о выплате компенсации", - цитирует Эльхана Аллахвердиева издание.

"Глава района приехал, но нас не выслушал. Мы так и не смогли ему ничего сообщить о наших потерях", - цитирует 11 декабря одного из пострадавших издание Haqqin.az.

Помимо предпринимателей, в торговом центре работало более простых 600 продавцов. Пожар в торговом центре EuroHome нанес владельцам магазинов ущерб на десятки миллионов манатов.

Курс азербайджанского маната к рублю, установленный Центральным банком РФ на 12 декабря, составляет 37,4685 рубля за один манат.

Огнем полностью уничтожено более 150 магазинов. Товары, которые удалось спасти от огня, сложены под открытым небом, торговый центр охраняют десятки сотрудников полиции, информирует издание.