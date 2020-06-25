Аналитики назвали непрозрачной организацию голосования жителей Донбасса в Ростовской области

25 июня 2020, 04:30

Двенадцать избирательных участков подготовлены в Ростовской области для голосования жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по вопросу поправок в Конституцию России. Фальсификации на этих участках вероятны, хотя число избирателей с востока Украины не будет значительным, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 12 участков в разных районах Ростовской области выделено для голосования граждан России, которые проживают в ДНР и в ЛНР. Эксперты выразили опасение, что в области могут быть созданы выборные "карусели". "Никто не гарантирует, что эти люди не смогут перемещаться с одного участка на другой", - заявил член совета движения "Голос", председатель регионального отделения в Краснодарском крае Давид Канкия.

В Ростовской области с апреля 2019 года работают центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Некоторые жители неподконтрольного Киеву востока Украины планируют переехать в Россию, другие надеются, что эти территории войдут в состав РФ.



Жители самопровозглашенных республик, которые получили гражданство России, с 25 июня по 1 июля 2020 смогут принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайтах Центральных избирательных комиссий ДНР и ЛНР. 12 избирательных участков будут расположены в разных муниципалитетах Ростовской области, практически все — в приграничных районах, в зданиях сельских клубов и школ.

Для включения жителей самопровозглашенных республик в списки избирателей помимо наличия паспорта гражданина РФ необходимо заявление, поданное лично на одном из избирательных участков, уточняет ЦИК ДНР. Там же рекомендуют предварительно обратиться на горячую линию по короткому номеру 234. Наличие в российском паспорте прописки в России не обязательно, говорится на сайте.

Еще несколько дней назад в связи с пандемией коронавируса границы в ЛНР и ДНР были закрыты для выезда и действовал режим самоизоляции с административной ответственностью за его нарушение. Однако глава ДНР Денис Пушилин вечером 21 июня подписал указ о возможности выезда за пределы ее территории лицам с российским гражданством без самоизоляции по прибытии, говорится в сообщении на официальном сайте государственного образования.

Запущен ряд рейсовых автобусов для желающих принять участие в голосовании за поправки в Конституцию РФ в период с 25 июня по 1 июля, говорится в сообщении, опубликованном 24 июня на официальном сайте ДНР. "Перевозка к пунктам голосования будет осуществляться автобусами с автовокзалов городов: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Новоазовск, Снежное и Шахтерск, - отмечается в сообщении. Рейсовые автобусы будут прибывать в Таганрог, Авило-Успенку, селам Покровское и Куйбышево, где расположены четыре избирательных участка, они будут отправляться четыре раза в день с интервалом в час.

На участвующих в общероссийском голосовании требование о самоизоляции не распространяется, сообщил 23 июня официальный сайт правительства ЛНР. Министерством инфраструктуры и транспорта Луганской народной республики с 25 июня по 1 июля организованы регулярные рейсы из Луганска в российский Донецк, Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин, с отправлением пять раз в день и часовым интервалом.

Наблюдатели проведут мониторинг участков для голосования граждан России из ЛНР и ДНР

Такие участки могут использоваться для повышения явки в Ростовской области, а также возможно и для фальсификации результатов голосования, считает координатор движения "Голос" по наблюдению на зарубежных участках Владимир Егоров.

"Безусловно, власть мобилизует все ресурсы, в том числе таким экзотическим способом. Судя по всему, решение принималось на федеральном уровне. Автобусные карусели новых граждан России по этим 12 участкам весьма вероятны, но это уже скорее местная или донбасская инициатива. Мы постараемся направить на несколько участков своих наблюдателей", - сказал Егоров корреспонденту "Кавказского узла".

Вероятность фальсификации результатов голосования на таких участках маловероятна, так как она не слишком эффективна, считает координатор "Единого центра общественного наблюдения" Дмитрий Абросимов.

"Во-первых, участки расположены на расстоянии [от границы] и чтобы везти людей из ЛНР — надо очень много затрат. В Шахты, например, или в Каменск-Шахтинский люди могут поехать на своих машинах, но если мы говорим о десятках тысяч людей, которые одновременно стекутся для голосования в Российской Федерации — маловероятно, что это произойдет. Под шум этой волны может хлынуть и контрабанда, и пограничники этого просто не допустят. Опять же, автобус, в который вмещается 40-50 человек — это капля в море по отношению к 3 миллионам избирателей в Ростовской области. Вероятность этого очень низкая" - сказал Абросимов корреспонденту "Кавказского узла". Он пояснил, что общественные наблюдатели планируют посетить "минимум два таких участка" 1 июля.

Голосование по поправкам в российскую конституцию вряд ли вызовет большой интерес у жителей самопровозглашенных республик, считает координатор инициативной группы "Объединение избирателей Дона", политолог Александр Джадов.

"Нельзя сказать с полной уверенностью, что раньше такого не было, - ведь раньше не было и такого голосования. Если мы проведем аналогию с выборами, к которым мы привыкли — то постоянно для российских граждан организовывали избирательные участки за рубежом. Другой вопрос, насколько мировое сообщество признает ДНР и ЛНР, Россия сама их не признает. Но, в любом случае, там есть граждане России и для граждан России организовывается это голосование. Как это процедурно будет происходить, мы на самом деле не знаем. Мы планируем туда съездить, другого способа "промониторить" это нет. Все это организовывалось в очень короткие сроки и есть определенное непонимание процедуры. Возможно, это вообще не вызовет никакого интереса у жителей ДНР и ЛНР", - высказался Александр Джадов.

"Кавказский узел" направил запрос в Избирательную комиссию Ростовской области о количестве избирателей из самопровозглашенных республик и работе участковых комиссий на 12 участках для избирателей из этих территорий.

Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".