Бюджетники на Кубани сообщили о запугивании в связи с голосованием за поправки в Конституцию

17 июня 2020, 21:40

Руководство бюджетных организаций в Краснодарском крае требует у сотрудников информацию о месте голосования за поправки в Конституцию, угрожая штрафами и лишением премий, сообщили местные жители. Принуждение к участию в голосовании незаконно, сообщили в "Голосе".

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края сообщили, что планируют принять участие в голосовании и отдать свои голоса против изменений. Некоторые из них признались, что руководство настоятельно рекомендовало подчиненным проголосовать.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 14 марта он был подписан президентом России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах.

Бюджетники с опаской сообщают о принуждении к голосованию

О принуждении к голосованию, в частности, сообщили учителя и медработники на Кубани. Так, по словам учительницы одной из краснодарских школ Виктории, на прошлой неделе в школе прошло собрание, на котором должны были обсуждать проведение ЕГЭ в условиях пандемии, но в начале собрания директор заявил, что все учителя должны принять участие в голосовании и не по месту жительства, а по месту нахождения школы.

"Нам сказали, чтобы мы через сайт госуслуг выбрали участок для голосования в соседней школе, и голосовали там в определенное время. Естественно, за поправки. Я так понимаю, что нас разделят на все дни голосования, назначат время и будут контролировать нашу явку", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Виктория.

Она отметила, что опасается назвать свою фамилию, поскольку учительскому коллективу пригрозили штрафами и увольнением, если они будут писать о требовании директора в соцсетях и разглашать информацию в других источниках. "Я так поняла, что наши соцсети будут мониторить, чтобы следить, написали ли мы там что-то. Я с вами разговаривать боюсь, без работы в наше время остаться очень страшно, у меня дети, ипотека. Пойду и проголосую, конечно, как просят", - заключила женщина.

Фельдшер скорой помощи из Краснодара также рассказала, что сотрудников станции скорой помощи руководство "попросило" проголосовать досрочно. "Просили сообщить номер участка по месту жительства, просили сфотографироваться на участке, если получится - сфотографировать заполненный бюллетень и прислать в общую группу", - рассказала женщина, которая не захотела быть названной.

По ее словам, тех, кто не пришлет отчет руководству, обещали лишить квартальной премии. "Мы, конечно, все пойдем, потому что держимся за свое место, хоть и работа трудная и малооплачиваемая, но другой не найти. У всех семьи, кредиты", - заявила фельдшер.

Сотрудник предприятия в структуре МЧС Илья Громов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что всех сотрудников предприятия попросили проголосовать на одном участке, чтобы было проще проконтролировать процесс. "Нас, так сказать, "попросили", чтобы мы через МФЦ, Госуслуги, через территориальные комиссии получили открепительные или, как это называется, и проголосовали все на одном участке. Как голосовать: за или против, не сказали, на наше усмотрение", - заявил мужчина.

Рекомендации сходить на голосование получили и работники крупных коммерческих предприятий региона. Так, сотрудник крупной оптовой базы в Краснодаре Ашот Аракелян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что руководство рекомендовало всем сотрудникам проголосовать за поправки.

"Нам просто сказали, что мы должны все принять участие в голосовании, но не говорили, что нужно отчитаться. Про репрессии тоже не говорили. Приходили к нам волонтеры, рассказывали про поправки, объясняли, насколько это важно для будущего страны. Рассказали, как это сделать лучше", - сообщил мужчина.

Сотрудники краснодарского оконного завода также получили рекомендации по участию в голосовании, сообщил мастер цеха Борис Новиков. "Руководителей подразделений попросили донести до каждого сотрудника, что необходимо проголосовать, сфотографироваться на участке с семьей и прислать в общий чат. Потом они выберут лучшую фотографию и будут дарить какие-то подарки. Конкурс якобы такой", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Информация о трех подобных ситуациях в регионе опубликована и на "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос". Так, в сообщении от 12 июня говорится, что в Краснодаре сотрудникам концертного объединения "Премьер" поступают указания от руководства сообщить номер избирательного участка, на котором они собираются голосовать, а потом будут контролировать явку, кто проголосовал, а кто нет. В сегодняшнем сообщении сотрудница отдела образования города Сочи сообщает, что ей звонят с работы и требуют сообщить день, когда она будет голосовать с 26 июня по 1 июля. Еще одно сообщение (от 10 июня) основано на информации пользователя "Твиттера" о том, что в одной из организаций (не указано, в какой именно) сотрудников принуждают принимать участие в общероссийском голосовании, а в противном случае угрожают проблемами по работе.

Юрист и правозащитники объяснили, почему принуждение к голосованию незаконно

Пункт "а" части 2 статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" подразумевает наказание за подкуп, обман и принуждение к голосованию, прокомментировала адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова.

"В статье говорится о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, соединенном с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения. Пункт "б" упоминает о подкупе, обмане, принуждении, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, а пункт "в" говорит о группе лиц по предварительному сговору. В зависимости от квалификации [такое преступление] наказывается штрафами и лишением свободы до 5 лет", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Баянова.

Она отметила, что в соответствии со статьей 3 федерального закона №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" участие гражданина России в выборах является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать его к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. "Кроме того, если руководители заставляют работника идти на голосование, то руководитель нарушает статью 60 Трудового кодекса, за что предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП", - указала она.

Статья 5.27 КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" предусматривает до 200 тысяч рублей административного штрафа. Статья 60 Трудового кодекса РФ запрещает требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

Член совета движения "Голос", председатель регионального отделения в Краснодарском крае Давид Канкия рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что положение, выпущенное ЦИКом России к голосованию по поправкам в Конституцию, фактически отменило нормы федерального законодательства о выборах. "ЦИК считает, что на голосование по поправкам обычные нормы избирательного законодательства не распространяются - 67 ФЗ, и прочее, потому что, по словам Памфиловой, это не выборы, а уникальное электоральное мероприятие, поэтому обычное электоральное законодательство при его проведении не работает", - отметил Канкия.

Он сообщил, что голосование проводится в рамках нового закона об общероссийском голосовании, который писался в спешке, и он является рамочным документом, в котором не прописаны процедуры, они прописаны в положении ЦИК, добавил Канкия. "Никто не вправе оказывать давление на гражданина России с целью принудить его к участию или неучастию во всероссийском голосовании, а также его свободному волеизъявлению. Об этом говорится в части 8 статьи 2 закона "О поправке к Конституции". Непонятно, как это будет применено на практике, будут ли распространяться нормы КоАП и УК, мы не понимаем", - рассказал Канкия.

По его информации, на "Карту нарушений на выборах" ассоциации "Голос" на сегодняшний день поступило 307 сообщений, из них 143, в которых сообщается о давлении на участников голосования. "Люди пишут, что на работе заставляют, что учителей просят проголосовать. Особенно отличается Москва, там людей массово гонят записываться на электронное голосование. Мы видим, как сейчас всей стране выкручивают руки, чтобы заставить принять участие в голосовании, они гонят на участки всех бюджетников", - заявил Канкия.

Он добавил, что при проведении общероссийского голосовании нет эффективной системы контроля, особенно за участками, где будут голосовать не по месту постоянной регистрации. "В Ростовской области 12 участков выделено для голосования граждан России, которые проживают в ДНР и в ЛНР, участки открыли в разных районах области. Никто не гарантирует, что эти люди не смогут перемещаться с одного участка на другой. И у нас сейчас границы страны закрыты, а для них они будут открыты, и специально организована процедура", - заявил Канкия, указав также на то, что ТИКи сами решают, сколько таких участков нужно открыть в том или ином районе. Все жалобы и нарушения будут систематизированы в докладе "Голоса", заключил он.

Сопредседатель ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц на своей странице в Facebook 14 июня опубликовал памятку, в которой указано, что принуждение к участию в общероссийском голосовании запрещено, а также приводятся советы тем, кто столкнулся с принуждением.

В памятке уточняется, что работодатель нарушает закон, если обязывает работника подать заявление о голосовании (через интернет / по месту нахождения / на дому / на рабочем месте), сообщить о месте голосования работника, представить списки членов семьи или знакомых, которые будут голосовать, обязывает принимать участие в агитационных мероприятиях или сфотографировать заполненный бюллетень, угрожает санкциями непроголосовавшим и обещает поощрения за участие в голосовании.

"Вы вправе отказаться от голосования, закон на вашей стороне, или проголосовать по совести. Работодатель не сможет узнать, как вы проголосовали", – указано в памятке. Тем, кто столкнулся с принуждением, Мельконьянц советует зафиксировать факты нарушений: "Делайте скриншоты полученных сообщений, снимайте видеоролики, делайте аудиозаписи любых действий должностных лиц, подтверждающие факты незаконного воздействия. Фотографируйте размещенные администрацией плакаты и объявления аналогичного содержания. Не забудьте отметить детали: место, дату, время и обстоятельства. Если запись сделать не удалось, можно составить коллективный акт о том, что работодатель незаконно требовал от вас определенных действий", – говорится в памятке.

Представитель "Голоса" также советует сообщать о нарушении на карту ассоциации и направить жалобу в госорганы – Рострудинспекцию, прокуратуру и Центризбирком – через Интернет. Памятка также опубликована на сайте ассоциации "Голос".

Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".