Жители Кубани заявили о принуждении к участию в голосовании по поправкам в Конституцию

16 июня 2020, 03:01

Конституционные права россиян давно никто не соблюдает, поправки ничего не изменят, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края. Они сообщили, что планируют принять участие в голосовании и отдать свои голоса против изменений. Некоторые из них признались, что руководство настоятельно рекомендовало подчиненным проголосовать.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Юга России раскритиковали поправки. По их мнению, она не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Жители Краснодарского края поделились с корреспондентом "Кавказского узла" 15 июня своими планами относительно предстоящего голосования о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Проведенные опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.

39-летний строитель из Краснодара Илья Дмитренко признался, что планирует принять участие в голосовании, так как это долг каждого гражданина России.

"Я пойду на участок, чтобы сказать, что я против поправок. Нам пора уже всем открыть глаза и понять, что наше безразличие, наша политическая апатия привела к тому, что с нашим мнением не считаются. Голосование - прекрасный повод, чтобы доказать, что это не так", - заявил он.

Дмитренко считает, что в случае, если на участки придут много людей, сфальсифицировать результаты голосования не получиться. "Я пойду на участок по месту жительства 1 июля. Все мои знакомые также против поправок. Мы активно это обсуждаем сейчас в соцсетях, в закрытых группах, и все склоняются к тому, что власти хотят нас запутать, рекламируя какие-то социальные блага. Я лично понимаю, что наши конституционные права давно никто не соблюдает", - заключил он.

Жительница Туапсе, 59-летняя учительница Лидия Мельникова рассказала, что на педсовете руководство школы "настоятельно рекомендовало" коллективу пойти на участки и проголосовать за принятие поправок.

"Нас не запугивали, но потребовали, чтобы мы проголосовали заранее и прислали фото с участков в общую группу. Я решила, что приму участие в голосовании, но проголосую против поправок. Потому что устала от всего этого беспредела в стране, от вранья бесконечного. Мы сами себе устраиваем такую веселую жизнь своим пофигизмом", - сообщила она, добавив, что не верит агитации в СМИ, где утверждается, что с принятием поправок в Конституцию жизнь в стране улучшиться.



"Мне не приятно смотреть на уважаемых актеров, которые с экранов телевизора пытаются нам внушить необходимость поправок. Я разочаровалась в них, я разочаровалась во власти, которая за 20 лет полностью развалила страну, а теперь хочет попрать главный наш документ", - сообщила Мельникова.

Она посетовала, что самостоятельно не смогла разобраться в поправках, которые планируют ввести. "Я не вижу дискуссии - ни в СМИ, ни в интернете - в которой бы участвовали эксперты, юристы. Которые бы нам объяснили, что не так со старой, на мой взгляд, демократической Конституцией. Но я понимаю, что допустить "обнуления" нельзя, власть в демократическом государстве должна меняться", - заключила Мельникова.



26-летняя сотрудница бухгалтерии частного предприятия из Усть-Лабинска Варвара Галанова рассказала, что она сейчас находиться в Краснодаре и будет голосовать не по месту постоянной регистрации.

"Я подала заявление через Госуслуги, указала место своего фактического пребывания. Мне пришло подтверждение, в котором был указан адрес ближайшего участка. Мне не нужно ничего распечатывать. Как мне сказали, мою фамилию внесли в списки на этом участке", - рассказала Галанова.

Она призналась, что будет голосовать против внесения изменений. "Если честно, я не разбиралась в тонкостях этих поправок, но я против обнуления сроков президента. Меня раздражают ролики, которые крутят по всем каналам. Особенно про геев, которые усыновили мальчика. Лично я сделала вывод, что нормальная семья, где есть мама и папа, бросили ребенка в детском доме, а геи его забрали. Так кто в этой ситуации хороший?" - задается вопросом девушка.

37-летний сотрудник краснодарского вуза Игорь сообщил, что ректорат провел с сотрудниками учебного учреждения "воспитательную работу" по поводу необходимости участия в голосовании. "Нас собрали и сказали, что тот, кто не пойдет на участок, будет лишен премии. Необходимо сфотографироваться на участке. Во время выборов обычно нам предлагается сфотографировать бюллетень. Здесь, видимо, власть интересует явка, а результат предрешен", - заявил мужчина.



43-летний житель Краснодара Гагик Абрамян считает, что поправка "О государствообразующем народе РФ" и закрепление в Конституции русского как языка государствообразующего народа дискриминирует граждан России других национальностей.

"Как можно в многонациональной стране вводить такие поправки. А другие народы тогда какие? Какой у нас статус? Я россиянин в десятом поколении и не понимаю, почему нужно даже в Конституции прописывать дискриминацию. Ладно, я - армянин, и мне часто говорят: "Езжай в свою Армению". Но есть же коренные народы в стране", - отметил мужчина.

68-летняя пенсионерка из Новороссийска Нателла Стахова считает, что в Конституции необходимо прописать рост и индексацию пенсий. "Я изучила эту поправку, как смогла, и поняла, что в новой Конституции индексация пенсий вообще не прописана. Она просто должна быть не ниже прожиточного минимума. На Кубани для пенсионеров прожиточный минимум - девять тысяч рублей. Жить на эти копейки нельзя, это унижение. А они нам про неделимую Россию рассказывают, про заботу о стариках по телику", - отметила пенсионерка.

Она намерена сходить на участок 1 июля и проголосовать против поправок. "Мало того, я всех своих подруг агитирую, знакомых, родных. И мои дети, и внуки со мной согласны. Люди устали от вранья и двойных стандартов, правда. Надо сказать свое веское слово, что мы - хозяева своей страны, а не олигархи у власти", - заключила женщина.

Председатель избирательной комиссии Краснодарского края рассказал о нюансах предстоящего голосования

В Краснодарском крае на дорожных баннерах размещены призывы к участию в голосовании, передает корреспондент "Кавказский узел". Призывы одинаковые: "Наше будущее", "Проголосуй за будущее", "1 июля! Наше решение! Наша страна!".

10 июня завершился процесс передачи территориальным избирательным комиссиям бюллетеней для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель Избиркома Кубани Алексей Черненко.

По его словам, бюллетени поступят в участковые комиссии накануне голосования. Они были изготовлены и передаются в территориальные избирательные комиссии с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Всего было изготовлено четыре миллиона бюллетеней. В Краснодарском крае в день голосования будет открыто 2799 постоянных избирательных участков. 1 июля голосование пройдет на избирательных участках с 8.00 мск до 20.00 мск. Процедура не отличается от голосования на выборах, отметил Черненко.

По его словам, голосование будет организовано также вне избирательных участков на основании письменных или устных обращений. "Они могут быть переданы лично участником голосования, при содействии других лиц, а также через портал Госуслуги. Такие обращения подаются в участковую избирательную комиссию в период с 16 июня по 17.00 мск 1 июля", - сообщил Черненко.

Он отметил также, что обращения через портал Госуслуги подаются с 5 июня и до 14.00 мск 21 июня. Досрочно можно проголосовать с 25 по 30 июня в участковой избирательной комиссии. Время проведения досрочного голосования будет определено дополнительно территориальными избирательными комиссиями по согласованию с избирательной комиссией. Предварительное уведомление комиссии о намерении голосовать досрочно не требуется. Проголосовать можно вне помещения для голосования на основании заявлений, поданных в участковые комиссии, начиная с 16 июня.



"Новая форма голосования, принятая ЦИК - голосование на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных пригодных для оборудования местах. Для этого старший по дому, председатель садового товарищества или другое ответственное лицо должен обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию", - сообщил Черненко.

Он отметил, что через систему «Мобильный избиратель» проголосовать можно не только по месту жительства, но и там, где избиратель будет во время общероссийского голосования фактически. "Заявление о голосовании по месту фактического пребывания можно подать с 5 июня до 14.00 мск 21 июня через МФЦ или пункт приема заявлений территориальной избирательной комиссии. В участковую избирательную комиссию заявление можно подать с 16 июня до 14.00 мск 21 июня. Избиратель может подать такое заявление и через интернет-портал «Госуслуги»", - отметил Черненко.

По его словам, избирательным комиссиям выделены помещения для организации пунктов приема заявлений избирателей, которые хотят проголосовать не по месту жительства. Электронное дистанционное голосование в Краснодаре и на Кубани проводиться не будет, рассказал Черненко.

Председатель краевого Избиркома также сообщил, что образовано 13 участков для голосования в местах временного пребывания граждан: в Западном внутригородском округе Краснодара - три участка, в Прикубанском внутригородском округе - четыре участка, в Центральном округе - семь участков. Кроме того, дополнительные участки будут оборудованы в больницах, воинских частях и на предприятиях. Черненко отметил, что избирательных участков в ковидных госпиталях нет и не будет.



"В Краснодарском крае работники избирательной комиссии будут доставлять бюллетени домой по заявкам. Также возможна организация выездных мобильных участков по коллективному обращению. В такие группы входят только члены избиркомов", - рассказал Черненко. По его словам, пока неизвестно, сколько избирателей планируют голосовать не по месту регистрации, поскольку эту информацию фиксируют территориальные комиссии.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".