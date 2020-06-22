Парад в честь Победы в Краснодаре. Фото: пресс-служба МВД России

22 июня 2020, 14:19

Парад в честь 75-летия Победы отменен в Краснодаре

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мэр Краснодара отменил парад и праздничный салют. Парад Победы пройдет в Новороссийске, при этом жителям города рекомендовано отказаться от посещения мероприятия.

"Кавказский узел" информировал, что ранее власти Нальчика приняли решение отменить Парад Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. Большинство жителей города поддержали это решение.  

Парад в центре Краснодара в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, назначенный на 24 июня, решено отменить из-за сохранения опасности распространения коронавирусной инфекции, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы городской администрации корреспонденту "Кавказского узла".

"В регионе действует режим самоизоляции, поэтому было принято решение отменить парад и праздничный салют, чтобы не создавать массовые скопления людей, поскольку все мероприятия в крае больше 50 человек запрещены", - добавил представитель пресс-службы.

В Краснодарском крае за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 5501 случаев заражения, сообщается на карте с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа, опубликованной на главной странице "Кавказского узла". О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Парад Победы состоится в Новороссийске, заявил мэр города Игорь Дяченко. "В параде примут участие 25 единиц боевой техники, тысяча военнослужащих, в небо над Цемесской бухтой поднимутся самолеты и вертолеты Черноморского флота. Вечером запланирован праздничный салют", - сообщил Дяченко. Он отметил, что парад в Новороссийске будут транслировать региональные телеканалы в режиме онлайн, жителям города рекомендовано отказаться от посещения мероприятий, среди приглашенных только ветераны Великой Отечественной войны, заключил Дяченко.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Парад Победы отменен в Пятигорске", "Репетиция парада Победы в Каспийске прошла на фоне критики в соцсетях", "Жители и гости Сочи сочли политическим решение смягчить карантин". 

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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