Люди в масках. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

19 июня 2020, 19:28

Нальчане признали необходимость отмены Парада Победы

Парад Победы в Кабардино-Балкарии не состоится из-за сложной эпидемиологической ситуации. Большинство опрошенных "Кавказским узлом" горожан согласилось с этим решением.

Как писал  "Кавказский узел", Кабардино-Балкария лидирует в СКФО по числу активных больных коронавирусом. По количеству случаев заражения с начала пандемии (4285) регион занимает второе место в федеральном округе. Умерли от коронавируса 43 местных жителя.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В этом году все мероприятия, посвященные годовщине Великой Отечественной войны, пройдут в онлайн-режиме, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства культуры Кабардино-Балкарии. Парад Победы, намеченный на 24 июня, не состоится по причине сложной эпидемиологической ситуации, пояснила она.

Парад не нужно было отменять даже на 9 мая, полагает 49-летний индивидуальный предприниматель из Нальчика Владимир. "Мне вообще было непонятно, почему в России парад Победы 9 мая был отменен. А сейчас, например, в Москве идут репетиции Парада Победы, в котором военнослужащие участвуют в масках. А случись что, как они воевать будут? В масках?" – сказал бизнесмен корреспонденту "Кавказского узла".

25-летний индивидуальный предприниматель Светлана, напротив, сочла отмену парада необходимостью. "Ситуация [с коронавирусом] непростая. Наши деды не  одобрили бы, если бы мы пошли на парад, рискуя здоровьем, и заболели. Вообще, парад – это, конечно, память о подвиге нашего народа. Но социальная ответственность тоже очень важна в нынешней ситуации", – считает нальчанка.

Аналогичное мнение высказала 52-летний педагог Римма. "Ситуация с коронавирусом усугубилась настолько, что не позволяет изжить страх. Очень большая часть людей, не обязательно пенсионного возраста, бояится. С одной стороны хочется парада, но с другой – есть опасность заразиться и заболеть. Я считаю, что отмена парада – правильное решение. Отпраздновать всегда можно, если останемся живыми", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Эпидемиологическая ситуация в республике не позволяет проводить парады, согласилась 50-летняя нальчанка Мадина. "В такой ситуации выгонять людей на парад было бы очень опрометчиво. Не знаю, насколько это оправданно в Москве. Может быть, это, как показательный парад, и нужно. Но у нас в республике ситуация тревожная. При этом люди ходят по улицам, активно общаются. Я в трансе от ситуации – количество заболевших перевалило за четыре тысячи", – заявила местная жительница корреспонденту "Кавказского узла".

34-летний юрист и общественный деятель Арсен также счел отмену парада в Нальчике разумной мерой. "Время летит быстро, так что очень скоро парад вернется на наши улицы. А главный парад, московский, состоится в любом случае. Нужны ли парады? Да. Это память о героях. И победители не должны плакать. Пусть весь мир видит, что Россия не унывает ни при каких обстоятельствах", – заключил он.

Парад Победы не дает забыть молодым о подвиге дедов, но в нынешней ситуации его отмена оправдана, полагает и 39-летний Тимур. "Помнить надо, чтить надо, но я не могу сказать, что лично меня огорчила отмена Парада. На те средства, которые были бы потрачены на Парад, на фейерверки, лучше помочь ветеранам", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты провели пикеты против концерта на Мамаевом кургане", "Рынкам и ресторанам в Северной Осетии разрешено возобновить работу", "Карантин вытеснил вопрос о Конституции из приоритетов активистов юга России".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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