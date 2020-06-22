Солдат армии защиты Карабаха. Фото: пресс-служба МО Армении http://mil.am/hy/news/7980

22 июня 2020, 10:14

Азербайджан зафиксировал пулеметные и снайперские обстрелы в зоне конфликта

За минувшие сутки позиции армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта были обстреляны 26 раз, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало 25 обстрелов за сутки, а днем ранее - 24.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.

Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 09.40 мск.

После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, сообщается в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года перемирия обстрелы в зоне карабахского конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Согласно подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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