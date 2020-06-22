Азербайджан зафиксировал пулеметные и снайперские обстрелы в зоне конфликта

22 июня 2020, 10:14

За минувшие сутки позиции армии Азербайджана в зоне карабахского конфликта были обстреляны 26 раз, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 21 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало 25 обстрелов за сутки, а днем ранее - 24.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении.

Огонь велся как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.

Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах сегодня к 09.40 мск.