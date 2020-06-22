Обсерватор испортил имидж Сочи как курортного города

22 июня 2020, 03:46

Сочи принимает отдыхающих, однако их число значительно меньше, чем в эти же дни в предыдущие годы. Местные санатории придерживаются особых правил работы в условиях коронавируса, а опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие поделились опасениями заразиться в дороге или оказаться на две недели в обсерваторе.

Как сообщал "Кавказский узел", на Кубани 1 июня открылся курортный сезон, однако с учетом введенных ограничительных мер. Правила о двухнедельной изоляции после прибытия в Сочи лишают туристов полноценного отдыха, заявили отдыхающие. Постояльцы обсерватора пожаловались на антисанитарию и нарушение их прав, однако в ответ получили лишь отписки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал снижение контроля за приезжающими с 21 июня, но указал, что проверка температуры и требование о сдаче теста на коронавирус сохранится.

Все приезжающие в Краснодарский край на любом виде транспорта и не имеющие регистрации в регионе отправляются в обсерваторы. По данным регионального оперативного штаба, всего их открыто 18 в девяти муниципальных образованиях - Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе, Армавире, в станицах Кущевская, Динская, Голубицкая и в поселке Кабардинка. Номера в сочинском обсерваторе не убираются, постельное белье не меняется, сообщили ранее изолированные. За время вынужденной изоляции многие из них остались без заработка, а некоторые потеряли работу, рассказали они.

По словам главного врача сочинской больницы №3 Сосо Мебонии, обсерватор все еще работает. "Работает один корпус из четырех. С 22 апреля по настоящее время через обсерватор прошло порядка 1,5 тысячи человек. Из всей этой массы людей было выявлено порядка 30-35 человек с положительным COVID, которые были своевременно изолированы и госпитализированы в инфекционную больницу, что предотвратило заражение населения Сочи. Когда весь обсерватор опустеет, там будет проведена дезинфекции всех помещений, и после согласования с Роспотребнадзором этот отель снова сможет принимать отдыхающих", - рассказал Мебония 21 июня корреспонденту "Кавказского узла".

Ольга Венидиктова из Саратова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее мама провела весь отпуск в обсерваторе.

"Моя мама имеет недвижимость в Сочи. Она взяла отпуск за свой счет, поехала на две недели отдохнуть и остановиться у себя в сочинской квартире. Она взяла документ, подтверждающий право собственности на квартиру, но ее все равно принудительно отвезли в обсерватор, заявив маме, что раз у нее нет регистрации в Сочи, значит, она не может выйти в город без отбытия двух недель в обсерваторе. Это было в начале мая. Когда мама вышла на свободу, то ее отпуск уже кончился, и она тут же вернулась в Саратов", - рассказала она.

Житель Екатеринбурга Андрей Иванов, владеющий недвижимостью в Сочи, рассказал по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что не едет на курорт из-за нестабильной ситуации, так как "нет желания провести отпуск в тюремных условиях обсерватора вместо пляжа". При этом, по его словам, его дочь Наталья взяла билета на 30 июня.

По словам Натальи, билеты на самолет из Екатеринбурга в Сочи сейчас можно купить за шесть-семь тысяч рублей в оба конца. Корреспонденту "Кавказского узла" по телефону она сообщила, что связывает падение цен с сокращением числа желающих поехать на курорт и оказаться в обсерваторе.

Жительница Норильска Светлана Никончук рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приобрела квартиру в Сочи, но дома, где она находится, является самостроем, а она - обманутой дольщицей. "Я прилетела в мае в Сочи, чтобы решать вопросы с нашим самостроем или вернуть деньги, но меня отвезли сразу в обсерватор, где я потеряла две недели своего личного времени", - посетовала она. Никончук поддерживает соблюдение социальной дистанции и утверждает, что изоляция негативно отразилась на ее здоровье.

В Сочи приезжает меньше отдыхающих, чем ранее

По словам сотрудника полиции, который дежурил в аэропорту Сочи, те жители России, которые добрались после 21 июня до Сочи как авиатранспортом, так и по железной дороге, проходят в город без каких-либо препятствий и в обсерватор не помещаются.

"Из края поступила установка никого не задерживать. За теми, кто с курсовкам и путевками, приезжает трансфер и довозит до места назначения. "Дикари" ищут гостиницы сами. С сегодняшнего дня (21 июня) открыты все гостиницы", - рассказал он. При этом он отметил, что насчитал за день примерно 300-500 человек, прибывших в Сочи из разных городов России.

Такую же цифру назвали корреспонденту "Кавказского узла" сотрудники полиции, которые 21 июня дежурили на железнодорожном вокзале Сочи. По словам одного из них, "это почти в пять раз меньше, чем, к примеру, в сравнении с прошлым годом до пандемии".

Максим и Ирина Волошины приехали в Сочи поездом из Москвы. По их словам, Сочи они выбрали, так как не могут из-за пандемии поехать за границу.

"Сочи мы тоже любим, как и Турцию и Испанию, куда летали на отдых каждый год. В этом году выбора не было. Заразиться, честно говоря, боялись в поезде. Был сосед по купе, который все время кашлял и чихал. Объяснял, что у него аллергия на пыль, хотя как это можно проверить? Но у нас позиция: чему быть - того не миновать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Волошина.

Ее супруг Максим Волошин, считает, что "надо соблюдать правила социальной дистанции, и тогда заразиться будет сложно".

Они рассказали, что забронировали комнату в небольшом гостевом доме на Мамайке, рядом с морем. Комнату они снимают за три тысячи рублей в день, в стоимость входит и питание.

"За десять дней мы заплатили 30 тысяч рублей плюс билеты обошлись в оба конца на двоих 20 тысяч рублей. Итого 50 тысяч рублей", - посчитала расходы Ирина Волошина. При этом она отметила, что "отдых, в который входит проживание, питание и билеты на проезд, за 50 тысяч рублей на десять суток - это совсем недорого".

Санатории и пансионаты Сочи принимают постояльцев

Стоимость организованного отдыха в пансионатах и здравницах Сочи по путевкам и курсовкам вместе с лечением, питанием, проживанием и билетами на десять суток пребывания колеблется от 50 до 150 тысяч рублей с человека, в зависимости от комфортности номеров, набора услуг и дальности переездов, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Управления по туризму администрации Сочи.

"Пансионаты и санатории открываются для гостей в два этапа. Одни санатории уже открыты с 1 июня, другие только готовятся открыться с 1 июля", - рассказал он.

"Разрешение на открытие (пансионатов) дает Роспотребнадзор", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян.

Корреспондент побывала в нескольких санаториях, которые открылись с 1 июня и уже приняли гостей.

Санаторий "Черноморье", который имеет ведомственное подчинение ОАО РЖД, находится рядом с морем, возле Зимнего театра и верхнего яруса приморской набережной. Номерной фонд составляет 50 комнат, количество мест -100. По информации службы размещения, в санатории находятся "порядка 50 человек".

Людей, приехавших на отдых по одному, селят отдельно в двухместных номерах в целях безопасности и нераспространения инфекции. В столовой гостей сажают по одному за столик. Если это члены семьи, то они могут сидеть за одним столом и жить вместе в одном номере. Проживание одного человека в этом санатории обойдется туристу в 12 тысяч рублей в сутки. Сюда включено питание и лечебные процедуры. Есть и дополнительные услуги. Для сотрудников РЖД предусмотрена оплата в размере 25 процентов от стоимости путевки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы размещения.

Сотрудник РЖД Роман Алексеевич рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что отдыхает в этом санатории ежегодно, курсовку на неделю ему оплачивают по месту работы. Он рассказал, что живет в Ростове-на-Дону и дорога до Сочи на поезде для него бесплатное, а предприятие оплатило 25 процентов стоимости за 14 суток пребывания.

"В поезде я не видел больных, но мысли о том, что надо быть осторожным, присутствовали. В то же время я не мог отказаться от отдыха, так как организм требует отдыха, солнца и моря. Кормят тут хорошо, столы расставлены на расстоянии два метра друг от друга. Питание подают на стол. Людей в столовой немного. По приезду в санаторий затребовали документ, удостоверяющий личность, путевку; санаторно-курортную карту, полис ОМС, справку (заключение) об отрицательном результате на COVID-19, полученную не позднее, чем за двое суток до даты отъезда в санаторий, справку о санэпидокружении, подтверждающую отсутствие контактов с лицами, зараженными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты отъезда в санаторий", - рассказал Роман Алексеевич.

Сотрудники ресепшнов санаториев рассказали корреспонденту, что такой список документов требуется от всех гостей. Если каких-то документов нет, то гостя города могут направить в обсерватор.

Санаторий "Заполярье" только готовится принять гостей с 1 июля. В основном здесь отдыхают жители Норильска. За десять ночей гостям придется выложить от 80 до 100 тысяч рублей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница санатория.

Санаторий "Золотой колос", который расположен рядом со стадионом, открылся 1 июня и принял порядка 150 туристов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница санатория.

По ее словам, "указания Роспотребнадзора выполнятся очень строго" - дезинфицируются помещения специальными растворами, проживающим напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию. В санатории расселяют по одному человеку в номер, питаются проживающие сидя поодиночке за столиками. "У нас с сегодняшнего дня (21 июня) начала работу шведская линия питания, ранее это было запрещено из-за безопасности", - рассказала сотрудница пищеблока санатория.

Санаторий "Солнечный" готовится принять гостей с 1 июля. Здесь делают социальные разметки чтобы люди, устанавливают оборудование для дезинфекции рук, переоборудуют столовую, расставляя столы на расстояние два метра друг от друга.

"Наш санаторий принадлежит Минобороны. Отдыхают у нас военные со своими семьями. Здесь курсовка составляет 21 день, в нее входит лечение, питание, проживание. Министерство оплачивает своим сотрудникам от 25 до 50 % от стоимости курсовки. К примеру, я - сотрудница этого санатория. Мне министерство оплатило путевку в размере 25%. За 21 день я заплатила 45 000 рублей. Мы все не работали с марта месяца и работать начнем с 1 июля, поэтому нам платили зарплату, но вполовину меньше", - рассказала сотрудница санатория Марина.

По словам сотрудника санатория "Октябрьский", который охраняет его по договору с ЧОП, особенностью этого курортного сезона стало то, что "все санатории и отели стоят полупустые", - отметил он.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".