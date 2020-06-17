Власти Кубани анонсировали смягчение контроля за туристами

17 июня 2020, 06:56

Контроль за приезжающими в Краснодарский край будет снижен с 21 июня, но проверка температуры и требование о сдаче теста на коронавирус сохранится, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как информировал "Кавказский узел", на Кубани 1 июня открылся курортный сезон, однако с учетом введенных ограничительных мер. Так, в аэропорту прибывающих в Сочи туристов разделяют на два потока перед выходом в город. Те, у кого нет курсовок и путевок, справок о состоянии здоровья и регистрации в Сочи, отправляют на автобусах в обсерватор. Те, у кого есть путевки и курсовки, предъявляют их вместе со справками о состоянии здоровья на отсутствие коронавируса. После процедуры проверки медицинских документов и путевок в санаторий прибывших туристов отправляют на автобусах в места отдыха.

К 16 июня на Кубани общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 5112 человек, из них 3794 человека выздоровели, 51 скончался, а число активных больных COVID-19 составляло 1265. На главной странице "Кавказского узла" не меньше шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Южном федеральном округе, собрана в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 21 июня власти Краснодарского края решили ослабить контроль за гостями региона, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Но проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется. И, конечно, мы должны будем точно знать, в какое место едет тот или иной гость... Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором", - приводятся слова Кондратьева в сообщении от 16 июня на сайте краевой администрации.

Соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы, отмечает со ссылкой на Кондратьева ТАСС.

Туроператоры при продаже туров на базе размещения в гостиницах, в том числе на курортах Черного моря, требований к туристам о сборе каких-либо справок не предъявляют, такие документы требовались только для покупателей путевок в санатории, уточняет TourDom.ru.

На Кубани до 21 июня сохраняется карантин. С 12 июня отменен запрет на перемещение между муниципалитетами, и открылись отели вместимостью до 50 номеров. Однако официально пока все это для местных жителей, отмечается в справке "На море со справкой: курортный сезон на Кубани", подготовленной "Кавказским узлом".

Ранее отдыхающие заявили "Кавказскому узлу", что правила о двухнедельной изоляции после прибытия в Краснодарский край лишают туристов полноценного отдыха, вместо которого им приходится находиться либо в домашней самоизоляции, либо в обсерваторе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".