Отдыхающие на пляже. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 июня 2020, 06:56

Власти Кубани анонсировали смягчение контроля за туристами

Контроль за приезжающими в Краснодарский край будет снижен с 21 июня, но проверка температуры и требование о сдаче теста на коронавирус сохранится, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как информировал "Кавказский узел", на Кубани 1 июня открылся курортный сезон, однако с учетом введенных ограничительных мер. Так, в аэропорту прибывающих в Сочи туристов разделяют на два потока перед выходом в город. Те, у кого нет курсовок и путевок, справок о состоянии здоровья и регистрации в Сочи, отправляют на автобусах в обсерватор. Те, у кого есть путевки и курсовки, предъявляют их вместе со справками о состоянии здоровья на отсутствие коронавируса. После процедуры проверки медицинских документов и путевок в санаторий прибывших туристов отправляют на автобусах в места отдыха.

К 16 июня на Кубани общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 5112 человек, из них 3794 человека выздоровели, 51 скончался, а число активных больных COVID-19 составляло 1265. На главной странице "Кавказского узла" не меньше шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Южном федеральном округе, собрана в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 21 июня власти Краснодарского края решили ослабить контроль за гостями региона, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Но проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется. И, конечно, мы должны будем точно знать, в какое место едет тот или иной гость... Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором", - приводятся слова Кондратьева в сообщении от 16 июня на сайте краевой администрации.

Соблюдение социальной дистанции при отдыхе будут контролировать сами туристы, отмечает со ссылкой на Кондратьева ТАСС.

Туроператоры при продаже туров на базе размещения в гостиницах, в том числе на курортах Черного моря, требований к туристам о сборе каких-либо справок не предъявляют, такие документы требовались только для покупателей путевок в санатории, уточняет TourDom.ru.

На Кубани до 21 июня сохраняется карантин. С 12 июня отменен запрет на перемещение между муниципалитетами, и открылись отели вместимостью до 50 номеров. Однако официально пока все это для местных жителей, отмечается в справке "На море со справкой: курортный сезон на Кубани", подготовленной "Кавказским узлом".

Ранее отдыхающие заявили "Кавказскому узлу", что правила о двухнедельной изоляции после прибытия в Краснодарский край лишают туристов полноценного отдыха, вместо которого им приходится находиться либо в домашней самоизоляции, либо в обсерваторе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ростовская область стала лидером по суточному приросту смертей от COVID-19 в ЮФО", "Туристы назвали абсурдными правила пребывания в Сочи", "Кубанские предприниматели возложили на губернатора ответственность за убытки из-за карантина".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 июня 2020, 10:11

  • Силовики озвучили подробности перестрелки в Назрани

    Сотрудник Росгвардии, погибший при перестрелке в Назрани, не принимал участия в конфликте. Зачинщик спора и еще нескольких человек, заподозренные в причастности к перестрелке, задержаны, сообщили источники в правоохранительных органах.

17 июня 2020, 09:16

17 июня 2020, 09:10

17 июня 2020, 08:27

17 июня 2020, 07:41

  • Суд оштрафовал интернат в Урюпинске за вспышку COVID-19

    Горсуд Урюпинска оштрафовал на 200 тысяч рублей местный психоневрологический интернат, признав учреждение виновным в заражении коронавирусом его сотрудников и постояльцев, сообщила Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи