Условия в сочинском обсерваторе дали повод для критики в адрес властей

09 мая 2020, 07:17

Номера в обсерваторе, куда помещают приезжающих в Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, не убираются, постельное белье не меняется, рассказали изолированные. За время вынужденной изоляции многие из них остались без заработка, а некоторые потеряли работу, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", все приезжающие в Краснодарский край на любом виде транспорта и не имеющие регистрации в регионе отправляются в обсерваторы. По данным регионального оперативного штаба, всего их открыто 18 в девяти муниципальных образованиях - Краснодаре, Сочи, Анапе, Туапсе, Армавире, в станицах Кущевская, Динская, Голубицкая и в поселке Кабардинка. По данным на 6 мая, в них находится 1903 человека, 165 из них дети. С конца марта изоляцию там прошли 2208 человек, у 29 человек был обнаружен коронавирус. Больше всего заболевших - 24, было выявлено в сочинских обсерваторах, рассказал сотрудник штаба.

Сообщение о том, что приезжающих в Сочи содержат в обсерваторе в плохих условиях, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Мы находимся в заперти и не можем выйти даже просто подышать свежим воздухом", - написал 3 мая автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Обсерватор состоит из трех пятиэтажных зданий с внутренним двором, снаружи он огорожен двухметровой металлической сеткой, передает корреспондент "Кавказского узла".

Вход на его территорию возможен только через контрольно-пропускной пункт, внутри и снаружи он охраняется сотрудниками Росгвардии и полиции. На территории обсерватора были припаркованы автобус Росгвардии, автомобили полиции, а так же машина скорой помощи. Все охранники и медработники были в прозрачных халатах, шапках, масках и перчатка. Вечером во всех окнах обсерватора зажегся свет.

Охранник на контрольно-пропускном пункте отказался пропустить корреспондента "Кавказского узла", сказав, что территория является закрытой, встречи с изолированными запрещены, а передачи им можно принести в строго установленные часы. Он так же сказал, что примерно по сто человек привозят сюда каждый день из аэропорта и железнодорожного вокзала.

"Закрытое учреждение создано на основании постановления главы Сочи на базе гостиничного фонда некоммерческой автономной организации "Центр "Омега"", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" за воротами обсерватора сотрудник организации. По его словам, два дома на 921 коек заняты приезжими со всех уголков России и зарубежья.

По его словам, временное проживание людей на карантине по прибытии в Сочи будет обязательным на протяжении всего туристического сезона.

Пребывание в обсерваторе обернулось проблемами для приезжих в Сочи

Андрей Гаммасов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что прилетел в Сочи из Екатеринбурга 26 апреля. "Регистрации в Сочи у меня нет, но я живу тут уже на протяжении четырех лет и работаю таксистом. В марте решил слетать домой к маме и заранее купил обратный билет на 26 апреля. Я знал, что в обсерватор в Сочи попадают люди, прибывшие только из Москвы, Питера и области. Поэтому я спокойно полетел в Екатеринбург к маме. Если бы я знал, что все так сложится, я бы никогда не вылетал из Сочи", - сказал он. По словам Гаммасова, он услышал предупреждение о том, что прибывшие в Краснодарский край без местной регистрации попадают в обсерватор, только когда уже зашёл на досмотр в аэропорт в Екатеринбурге.

"У меня здесь есть жилье, которое я оплачиваю, работа в такси. А сейчас я вынужден тут находиться и ничего не зарабатывать... Мне сказали, что раз нет регистрации в Сочи, значит мне дорога только в обсерватор", - сказал Гаммасов.

Он рассказал, что его заселили в номер с незнакомых человеком, и он считает, что в таком виде это уже не изоляция. "В номере не было одеяла и полотенца. При заезде и оформлении ужин получили только в 20:00 мск. Я и другие пассажиры с 13.00 мск были голодные. Номера не убираются, постельное белье не меняется. Попросил хотя бы пылесос, чтобы самим убрать, но сказали, что ничего нет. Те, кто приносит нам пищу, сказали, что тут обслуживающего персонала распщен, так как гостиница не работает", - рассказал Гаммасов.

Получить посылку в обсерваторе можно всего два раза в неделю: в среду и субботу с 15.00 до 16.00 мск, с учтом нехватки персонала, в номер ее приносят только через несколько дней, сказал он.

По словам Гаммасова, по прибытии в обсерватор у него были травмы и он просил медработников дать какие-нибудь лекарства. "Получил только грубый ответ, что с такими повреждениями выживают", - сказал он.

Прибывший из города Серов Денис Чеклецов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его принудительно доставили в обсерватор, хотя у него в Сочи есть жилье и работа. Кроме того, его заселили с посторонним человеком, от которого он боится заразиться кронавирусом. "Температуру никто не мерил за все время пребывания",- рассказал он.

Иван Кочуров из Москвы рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему 30 апреля выдали справку, что он здоров и пребывал в обсерваторе с 19 апреля. По его словам, из-за принудительного помещения в обсерватор он потерял работу. Кроме того, считает он, справка не гарантирует, что он здоров, так как заразиться корнавирусом можно в любой момент.

Кубань, где зарегистрировано 1732 случая коронавируса, является лидером по числу зараженных. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Лишился работы и житель Пензенской области. "Я многодетный отец. В Сочи трудился в бригаде по ремонту квартир в новостройках. Заработная плата у меня около 100 000 рублей в месяц. Супруга беременная, не работает, ждем четвертого ребенка. Я ездил домой, а вот вернулся поездом "Воркута-Сочи" и на железнодорожном вокзале меня, как и других пассажиров, встретили полицейские, сотрудники Росгвардии, казаки, врачи. Они сразу проверили паспорт - у меня не было регистрации в Сочи - и определили в обсерватор. Я им говорил, что у меня договорные отношения с клиентами они меня ждут, но реакции не было", - пожаловался он.

По его словам, уборку помещений в номерах никто не проводит. "Я просил хотя бы тряпку, чтобы самому протереть пыль. Но ничего этого нет. Дезинфицирующих и моющих средств тоже нет. На улицу вообще не пускают. При попытке пройти во двор подышать воздухом угрожают применить силу и штрафами. Обратиться за медицинской помощью не к кому.... Лично я потерял более полусотни тысяч рублей заработка, не считая цены билета в Сочи. Очень переживаю из-за супруги. Она одна с детьми и без средств к существованию", - рассказал многодетный отец. "Единственным плюсом оказалось то, что здесь хорошо кормят", - отметил он.

Многодетная мать Анна рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что трое ее детей находятся дома с супругом в Сочи, а ее увезли в обсерватор, так как у нее нет прописки. "Меня не устраивает, что тут не проводится важная уборка, дезинфекция", - сказала она. Анна также пожаловалась, что ее выпускают на улицу даже подышать свежим воздухом. "Здесь только один хороший момент - кормят три раза в день и большим порциям, а в остальном все плохо", - сказала она.

Сотрудник пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян пояснил, что обсерватор создан согласно постановлению № 649 "Об организации и обеспечении работы обсерватора на территории муниципального образования город-курорт Сочи" от 22 апреля. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", сказано, что обсерватор создан "в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Сочи".

"Подготовлены информационные письма о карантине в Сочи и помещении людей в изолятор, они разосланы по транспортным компаниям", - рассказал Нерсесян. По его словам, в результате этой работы количество рейсов в Сочи значительно сократилось.

Если помещенные в обсерватор люди считают, то их права нарушены, то им следует обратиться в прокуратуру, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой палаты адвокатов Александр Енин.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".