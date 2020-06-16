Новая лаборатория в Нагорном Карабахе выявила один случай коронавируса

16 июня 2020, 04:44

В Степанакерте открыта единственная в Нагорном Карабахе лаборатория полимеразной цепной реакции, где в первый день работы проведены 16 тестов на коронавирус, один из которых оказался положительным. Кроме того, с 15 июня на всех контрольно-пропускных пунктах с Арменией организовано быстрое тестирование на COVID-19.

Как информировал "Кавказский узел", 7 апреля о первых случаях заражения коронавирусом заявили в Нагорном Карабахе. К 14 июня число заразившихся возросло до 78, излечились 54 человека, случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано. С 15 июня в Нагорном Карабахе введен обязательный масочный режим. Власти продлили режим ЧС до 11 июня из-за текущей ситуации по коронавирусу в регионе.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 15 июня в Степанакерте при Государственной гигиенической и противоэпидемической инспекции Министерства здравоохранения официально открыта лаборатория полимеразной цепной реакции, где в тот же день начались исследования для выявления за короткий промежуток времени различных бактерий и вирусов, включая COVID-19, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минздрава Нагорного Карабаха.

По его словам, сотрудники новой лаборатории весной были командированы для прохождения курсов переподготовки в Армению, также для персонала этого учреждения были организованы учебные занятия в режиме онлайн и курсы переподготовки специалистов на местах.

15 июня в новой лаборатории были проведены 16 тестирований, в ходе которых выявлен один случай коронавируса. Этот случай официально будет объявлено при объявлении суточной статистики сегодня, пояснил начальник Информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха Самвел Балаян "Кавказскому узлу".

По его словам, в новой лаборатории есть возможность проводить ежедневно тестирование до 100 образцов на выявление различных вирусов, в том числе и на коронавирус, добавив такая лаборатория является единственной во всем Нагорном Карабахе.

"Лаборатория оснащена соответствующим современным оборудованием. Для проверки 16 первых исследований по выявлению инфекции COVID-19 были отправлены в Армению, где они получили такой же результат, что и у нас", - уточнила "Кавказскому узлу" руководитель Государственной гигиенической и противоэпидемической инспекции Минздрава Нагорного Карабаха Офелия Арутюнян.

Помимо этой лаборатории, с 15 июня на всех КПП с Арменией приступили к работе лаборатории быстрого тестирования на коронавирус, отметил Самвел Балаян.

"Граждане Армении, въезжающие в Арцах [Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла"], могут пройти тест на COVID-19 на месте в случае отсутствия справки о проведенном тесте на территории Армении. Есть постановление коменданта, что на территорию Арцаха разрешено въезжать только при наличии отрицательного теста на COVID-19", - заметил Балаян.

По данным Информационного штаба на 23.00 (22.00 мск) 15 июня, предоставленным "Кавказскому узлу", в Нагорном Карабахе выявлено 79 случаев коронавируса, выздоровели 54 пациента, смертельных случаев нет, 116 граждан находятся в изоляции, протестировано 1373.

Жительница Степанакерта Лиана Варданян, находившаяся в Ереване по личным делам, рассказала, что решила вернуться на несколько дней в Нагорный Карабах. По ее словам, в Армении она прошла тест на коронавирус, и только с документом с отрицательным результатом смогла попасть на территорию Нагорного Карабаха.

"Приехала два дня назад. Документ, что у меня нет коронавируса, предъявила на КПП. Там меня зафиксировали, запротоколировали, а после уже впустили. Через неделю поеду обратно. Вот думаю, что и здесь [надо] пройти тестирование, а потом поехать в Армению", - сказала Варданян "Кавказскому узлу".

Житель Еревана Спартак Гукасян, который занимается грузоперевозками, сообщил, что приехал в Нагорный Карабах с рабочей целью.

"Раньше, когда я приезжал в Арцах, мне два раза, на двух КПП, измеряли температуру. Транспорт по перевозке груза обязательно дезинфицировали. На этот раз, приезжая, у меня была бумага, что я прошел тестирование в Армении, и у меня нет коронавируса. В целом я считаю, что все введенные правила правильно приняты, чтобы не повторилась ситуация, как в Армении», - сказал он "Кавказскому узлу".

Армения, которая уступает Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером по новым случаям заражения и по-прежнему занимает первое место по общему количеству. К 14 июня в стране выявлено 16 667 случаев инфицирования; за период пандемии выздоровели 6214 пациентов. Армения лидирует среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 562,88. Среди республик Южного Кавказа больше всего летальных исходов было зарегистрировано также в Армении - 269.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".