Активист Гияс Ибрагимов задержан в Баку на акции протеста

10 июня 2020, 07:36

Полицейские в Баку задержали активиста Гияса Ибрагимова, который 9 июня на крыше своего дома проводил акцию протеста против жестких задержаний нарушителей карантина. Силовики помешали Ибрагимову совершить суицид, пояснили в городской полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июня около 50 сотрудников полка быстрого реагирования МВД Азербайджана провели спецоперацию в жилом массиве "Йени Йасамал" в Баку. Были задержаны 11 жителей. По версии силовиков, задержанные вечером 7 июня бросали в полицейских, которые задерживали нарушителей карантина, с балконов различные предметы. Правозащитники назвали операцию силовиков карательной акцией.

Власти Азербайджана из-за рекордного роста числа зараженных коронавирусом запретили жителям Баку и других крупных городов выходить из дома с 6 июня по утро 8 июня. На 10 июня в Азербайджане общее число инфицированных коронавирусом достигло 8191, умерли 98 человек. На фоне увеличения числа зараженных власти продлили особый карантинный режим до конца июня. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения коронавируса, в том числе в Азербайджане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Активист Гияс Ибрагимов вышел на акцию протеста против действий полиции. Цель акции Ибрагимова была в том, чтобы привлечь внимание жителей к задержанием нарушителей жесткого карантина, который был введен властями в крупных городах Азербайджана в минувшие выходные, сообщило 9 июня издание "Jam News".

Во время акции протеста Гияс Ибрагимов отметил, что если человек не может чувствовать себя безопасно в собственном доме, то и протестовать нужно дома. Он взобрался на крышу своего дома с плакатом, на котором была надпись "Хватит прогибаться, не молчи, и ты скажи что-нибудь" и через громкоговоритель призывал жителей к протесту против жестких действий силовиков. Свои действия Ибрагимов транслировал через прямой эфир в Facebook. Через 10 минут после начала акции протеста активист был задержан полицией, подчеркнуло издание.

Полиция Баку пояснила задержание Ибрагимова пресечением его попытки самоубийства. Активист заявил, что если полицейские подойдут к нему, то он совершит самоубийство, рассказал майор полиции Баку Эльшад Гаджиев. "В связи с Гиясом Ибрагимовым проводится расследование. Для дачи юридической оценки его действиям собранные в отношении него материалы будут направлены в районный суд", – процитировало 9 июня агентство АПА Гаджиева.

Напомним, что 5 октября 2016 года суд приговорил Гияса Ибрагимова к 10 годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. 8 декабря 2016 года по аналогичному обвинению получил 10 лет тюрьмы Байрам Мамедов. Оба активиста считают уголовное преследование местью за граффити на постаменте памятника Гейдару Алиеву в виде надписей: "Qul bayramınız mübarək!" (Поздравляем с праздником рабов!) и "F...k the system!" (Долой систему!). Виновными они себя не считают. В начале года ЕСПЧ принял в производство жалобы Ибрагимова и Мамедова. Международная организация Amnesty International признала Ибрагимова "узником совести".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".