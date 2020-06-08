08 июня 2020, 21:18

Житель Дагестана получил 9 лет колонии за финансирование боевиков в Сирии

Апелляционный суд оставил в силе приговор уроженцу Каякентского района Джамалу Шахбанову, осужденному на девять лет колонии по делу о финансировании участников "Исламского государства"* в Сирии.

Согласно обвинительному заключению, 31-летний уроженец села Новокаякент за три с половиной года с июля 2015-го перечислил двум боевикам в Сирии 321 222 рубля и 900 долларов (59 720 рублей - по текущему курсу ЦБ России). Переводы он делал из Москвы, Махачкалы и Избербаша. Джамал Шахбанов знал, что деньги "предназначены для преступлений террористического характера", полагает обвинение. Кроме того, он в апреле и в мае 2018 года помог другому участнику запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство" зарегистрироваться в соцсети. При этом, сам Шахбанов был обвинен в участии в деятельности ИГ*, однако это дело было прекращено после его раскаяния, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Кировский районный суд Махачкалы 19 апреля 2019 года приговорил Шахбанова к году колонии-поселения по статье о незаконном хранении боеприпасов. Шахбанов "вину свою полностью признал, в содеянном чистосердечно раскаялся, имеет на иждивении трех малолетних детей, проживает совместно с престарелой бабушкой, за которой осуществляет уход", сказано в приговоре, размещенном на сайте суда.

Южный окружной военный суд 17 апреля признал Шахбанова виновным в содействии террористической деятельности. С учетом предыдущего приговора Шахбанову было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщили в суде.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Москве сегодня оставила в силе приговор Южного окружного военного суда, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель апелляционного суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Джамала Шахбанова и его представителей относительно приговора.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России решением суда.

Примечание:

"Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату", "Два уроженца Дагестана задержаны по делу о финансировании ИГ*", "Обвинение рассказало суду о финансировании ИГ* уроженцами Дагестана".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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