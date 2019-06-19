19 июня 2019, 11:17

Два уроженца Дагестана задержаны по делу о финансировании ИГ*

Силовики задержали в Москве и Подмосковье двух выходцев из Дагестана, которые подозреваются в том, что перечисляли деньги террористам. Обыски в домах уроженцев республики проводятся в семи регионах, в том числе в Дагестане, на Ставрополье и в Астраханской области, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня силовики провели обыски в московской съемной квартире жителя Дагестана Али Алиомарова, а также в доме его родителей в Кизляре, рассказали его близкие. По словам жены Алиомарова, следователи подозревают ее мужа в том, что в 2017 году он перечислил получателю в Ливии 150 тысяч рублей. Женщина сочла эту версию несостоятельной, объяснив, что таких денег в семье не было.

Следственный комитет сегодня объявил о задержании в Москве и Московской области двух человек, подозреваемых в финансировании запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По версии следствия, с 2014 года по сентябрь 2017 года члены ИГ* – граждане России, находившиеся в Сирии - для финансирования террористической деятельности привлекли жителей Дагестана, которые из ряда регионов России переводили террористам деньги. "Для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее 8 млн рублей от более чем 200 лиц из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте СКР.

Обыски в домах подозреваемых, а также "лиц, связанных с финансированием терроризма", проводятся в Москве, Подмосковье, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Астраханской области, Ставропольском крае и Дагестане, уточнила пресс-служба ведомства.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), следователи планируют ходатайствовать о заключении задержанных под стражу. "Кроме того, проверяется причастность к аналогичному преступлению еще одного установленного лица", - уточнила пресс-служба СКР, не сообщив имена подозреваемых.

Часть 1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Житель Дагестана осужден за вербовку в ряды сирийских боевиков", "Подозреваемая в финансировании боевиков на Северном Кавказе отправлена под домашний арест".

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