Представитель силовых структур © Фото Юга.ру

19 июня 2019, 09:11

Родственники сообщили об исчезновении жителя Дагестана после визита силовиков

Местонахождение жителя Дагестана Али Алиомарова остается неизвестным после того, как московские силовики провели обыск в его съемной квартире, сообщили сегодня родственники мужчины.

Вчера, 18 июня, сотрудники силовых структур провели обыск в московской квартире, которую снимают Али Алиомаров с женой, а также в доме родителей Алиомарова в Кизляре, рассказала супруга Алиомарова, прилетевшая на лето в Дагестан. "Мой муж сейчас находится в Москве. Получается, [силовики] одновременно пришли к нему домой и к нам [к родителям Алиомарова в Кизляр]", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, дагестанские силовики показали постановление, согласно которому Алиомаров подозревается в связях с террористическими организациями. В частности, в постановлении упоминалось о том, что в 2017 году Алиомаров перевел 150 тысяч рублей получателю в Ливии. "Там были написаны фамилия и имя [получателя], и что он переводил в марте 2017 года эту сумму", - сообшила жена Алиомарова. Также в постановлении на обыск было написано, что Алиомаров с 2014 по 2017 год жил в Москве, чтобы помогать террористическим организациям в Ливии, отметила она.

"Они искали какие-то чеки, карты банковские, переводы. Все телефоны просмотрели", - рассказала жена Алиомарова, уточнив, что подробный обыск дома силовики не провели, а "осмотрели поверхностно".

Женщина уточнила, что они с мужем переехали в Москву в 2014 году, и сейчас он зарабатывает изготовлением и сборкой мебели. Она отрицает, что ее муж мог перечислить получателю в Ливии 150 тысяч рублей. "Я точно знаю, что этого не было. Таких денег у него тоже не было", - сказала жена Алиомарова.

Местонахождение Али Алиомарова пока установить не удается, подтвердил его друг Гаджи. "Но мы в поисках", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гаджи считает, что его друг не мог финансировать экстремистов. "Он очень порядочный, достойный человек. Адекватный, понимающий то, что делает", - сказал мужчина.

По его словам, живя с семьёй в Москве, Алиомаров "еле сводил концы с концами", и таких денег для перевода у него просто не было. "У Али положение на грани выживания. Он кое-как оплачивал квартиру, которую снимал", - отметил он.

Близкие Алиомарова уточнили, что готовы обратиться в ГУ МВД по Москве, чтобы попытаться выяснить его местонахождение.

Примечание:

"Родственники сообщили о похищении трех жителей Дербента", "Близкие задержанных жителей Дербента назвали их дело сфабрикованным", "Правозащитники пообещали помощь родственникам жертв похищений и пыток в Дагестане".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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