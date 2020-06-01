Число умерших от коронавируса в Азербайджане достигло 68

01 июня 2020, 21:23

В Азербайджане зарегистрировано 5662 случая заражения коронавирусом, из них 162 новых. 1 июня зафиксирован самый высокий показатель случаев смерти за сутки в Азербайджане c начала пандемии - 5 умерших.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 31 мая в Азербайджане было подтверждено 5 494 случаев заражения коронавирусом, в том числе 248 за предыдущие сутки. Общее число умерших от COVID-19 достигло 63.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 29 мая власти продлили его действие до 15 июня, обязав жителей страны носить медицинские маски в общественных местах. При этом с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, разрешено репетиторство. С 9 мая в Баку возобновилось движение поездов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России.

В Азербайджане зафиксированы 168 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 80 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, сообщил 1 июня Оперативный штаб при Кабинете министров.



Согласно тому же источнику, за последние сутки скончались пять жителей Азербайджана, инфицированных COVID-19. Это пациенты от 58 до 80 лет.

Всего в Азербайджане было выявлено 5662 фактов заражения коронавирусом. 3508 человек излечились, 68 - умерли, 2086 - активных больных находятся на лечении в медучреждениях специального режима.

Состояние 55 человек оценивается как тяжелое, 69 – средней тяжести, остальных – стабильное.

Всего протестировали 302 933 человек для выявления зараженных коронавирусом.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".