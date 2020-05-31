31 мая 2020, 19:55

Две новые смерти от коронавируса зафиксированы в Азербайджане

Суточный прирост заражений коронавирусом в Азербайджане составил 248, общее число инфицированных к 31 мая достигло 5 494. Количество смертей от COVID-19 в стране увеличилось до 63.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 30 мая в Азербайджане было подтверждено 5 246 случаев заражения коронавирусом, в том числе 257 за предыдущие сутки. Такой суточный прирост стал рекордным за весь период пандемии в стране. Общее число умерших от COVID-19 достигло 61.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 29 мая власти продлили его действие до 15 июня, обязав жителей страны носить медицинские маски в общественных местах. При этом с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, разрешено репетиторство. С 9 мая в Баку возобновилось движение поездов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России. 

К вечеру 31 мая в Азербайджане зафиксированы 248 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана.

Общее число инфицированных достигло 5 494, за период пандемии излечились 3 428 пациентов, 101 из которых за последние сутки.

По данным оперштаба, 2 003 человека находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 56 из них оценивается как тяжелое, 65 – средней тяжести, остальных – стабильное. 

Всего в Азербайджане проведено 298 648 тестовых исследований с целью выявления случаев заражения COVID-19.

Число умерших от коронавируса в Азербайджане увеличилось до 63 за счет двух смертельных случаев. Скончались пациенты 1956 и 1960 г.р., у которых ранее был диагностирован COVID-19.

Система здравоохранения Азербайджана в целом справляется с лечением пациентов с коронавирусом, о чем свидетельствует относительно небольшое число тяжелых больных и больных средней тяжести, заявил 30 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП). При этом ведомстве подчеркнули, что в случае продолжения увеличения числа заражений карантинный режим в стране вновь может быть усилен.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило пять тысяч", "Масочный режим введен в Азербайджане на фоне рекордного роста числа зараженных", "Азербайджан поставил рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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