Число жертв COVID-19 на Южном Кавказе выросло за счет Армении и Азербайджана

31 мая 2020, 22:39

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 15 666, за последние сутки выявлен 631 случай заражения. Число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 207 за счет четырех смертей в Армении и двух в Азербайджане.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 30 мая общее количество инфицированных коронавирусом на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 15 035. Суточный прирост заражений составил 520, больше всего новых случаев зафиксировано в Азербайджане - 257. Число умерших от коронавируса на Южном Кавказе 30 мая увеличилось до 201 за счет семи смертей в Армении и трех в Азербайджане.

Власти Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом 26 февраля. 28 февраля пациента с COVID-19 выявили в Азербайджане. Первый случай инфицирования в Армении зафиксирован 1 марта. 7 апреля о первых случаях заражения коронавирусом заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии. Южная Осетия сообщила о первых выявленных случаях COVID-19 позже всех - 6 мая. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Азербайджан уступил Армении лидерство по новым случаям заражения

В странах Южного Кавказа за последние сутки выявлено 629 новых случаев заражения коронавирусом, 355 из них пришлись на Армению, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса на 21.30 мск.

Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, вновь стала лидером по новым случаям заражения и по-прежнему занимает первое место по общему количеству. В стране выявлено 9 282 случаев инфицирования; за период пандемии выздоровели 3 386 пациентов.

Суточный прирост заражений в Азербайджане несколько упал по сравнению 30 мая и составил 248 новых случаев. Общее число инфицированных в стране достигло 5 494, излечились 3 428 пациентов.

Третье место по темпам заражения в регионе остается за Грузией. За последние сутки в стране зарегистрировано 26 новых случаев заражения, общее число инфицированных достигло 783. За период пандемии выздоровели 605 человек.

Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в Армении, Азербайджане и Грузии достигло 15 559.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии, по данным на 1 января 2019 года, проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Армения лидирует среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 313,48, тогда как в Азербайджане 54,54 случая инфицирования на 100 тысяч жителей, а в Грузии – 21,03. Средний показатель по Южному Кавказу составляет 91,05.

Нагорный Карабах опередил Южную Осетию по количеству заражений

В непризнанных республиках Южного Кавказа за последние сутки выявлены два новых случая инфицирования, оба в Нагорном Карабахе. Общее число инфицированных там достигло 40, за период пандемии излечились 26 человек.

В Южной Осетии зарегистрировано 39 случаев заражения, выздоровел 31 пациент. По количеству зараженных на 100 тысяч жителей республика с показателем 72,85 занимает второе место среди всех регионов Южном Кавказе.

В Абхазии подтверждено 28 случаев инфицирования, выздоровели 23 человека. Общее количество зараженных в непризнанных республиках составляет 107.

Новые смертельные случаи выявлены в Армении и Азербайджане

За последние сутки на Южном Кавказе зафиксировано шесть смертельных случаев от коронавируса: четыре в Армении и две в Азербайджане.

Больше всего летальных исходов зарегистрировано в Армении - 131. В Азербайджане от инфекции скончались 63 человека, а в Грузии - 12.

Единственный смертельный случай в непризнанных республиках Южного Кавказа зафиксирован 26 апреля в Абхазии. Общее число жертв COVID-19 на Южном Кавказе, таким образом, достигло 207.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".