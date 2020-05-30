Жители Ростовской области пожаловались на отказ властей в ремонте дороги

30 мая 2020, 09:54

Жители Красносулинского района Ростовской области пожаловались на отписки властей о ремонте местной дороги, которая пришла в непригодность. Если на ситуацию не обратит внимание губернатор, сельчане намерены выйти на пикеты, рассказали жители района.

Как сообщал "Кавказский узел", жители поселка Розет Красносулинского района Ростовской области провели серию одиночных пикетов, чтобы обратить внимание местных властей на состояние местной дороги. Протестующие рассказали, что трасса сильно разбитая, водителям чтобы не ломать машины приходится объезжать ее участки по полю.

Житель Красносулинского района Геннадий Чернов обратился к властям Ростовской области с просьбой отремонтировать дорогу от города Зверево до микрорайона Лиховской города Каменск-Шахтинский. На видео, которое мужчина разместил в соцсетях, демонстрируются кадры разбитого асфальта. Чернов, демонстрируя состояние дороги, едет по ней на машине, женщина на пассажирском сидении производит съемку. Проезжая часть разрушена, отчего водителю приходится двигаться по обочине, на фоне слышен стук и шум агрегатов ходовой части автомобиля, водитель, пытаясь справиться с управлением, время от времени комментирует происходящее. "Василий Юрьевич, ради бога, просим Вас, губернатор, обрати внимание. Пошли своих чиновников на эту дорогу, пусть они проедут", – обратился к главе региона Чернов.

Решение повторно обратиться к властям с просьбой о ремонте дороге было принято после собрания жителей. "Это не моя просьба, это просьба жителей сразу нескольких поселков. Мы собирались, обсуждали эту и другие проблемы, написали обращение к главе Красносулинского района Николаю Альшенко, туда включили восемь требований, но прошло больше месяца ответа не получили. Поэтому мы написали заявления на прокурора Красносулинского района, просим его дать правовую оценку, почему глава района не дал ответ в установленный законом срок в один месяц. Также я записал видеообращение к губернатору, которое разместил во всех соцсетях и сейчас и теперь пытаюсь понять, как можно лично губернатору отправить это видео, в интернете я не силен, но думаю кто-то подскажет", – рассказал Геннадий Чернов корреспонденту "Кавказского узла".

Жители района пожаловались на состояние дороги

"Дорога эта важная, она соединяет город Зверево и микрорайон Лиховской. Кроме того по этой дороге ездят в поселок Трудовой, хутор Комиссаровка, поселок Розет и Чичерино. Я лично замерял и 7 км 100 метров это участок где дороги можно сказать нет, именно этот отрезок мы и просим отремонтировать", – сказал Геннадий Чернов.

Дорогу построили в 1970-х и с тех не делали капремонта, отметил он. "Мы называем эту дорогу "дорога убийца". Проезжая по ней два раза в год приходится ремонтировать ходовую, бывает на ней ломаются машины. Можно проехать по полю с боку дороги, но когда нет снега или дождя. Да и полевая дорога вся на ямах и буграх. Таксисты отказываются ездить по этой дороге и предлагают объехать по трассе. А это километров на 30 больше. Естественно им нужно будет и заплатить больше, а откуда у людей деньги. Общественный транспорт в район по этой дороге не ходит давно, из-за ее плохого состояния. Люди в райцентр добираются кто как может", – рассказал житель района.

По этой дороге люди вынуждены ездить на работу, на рынок в город Зверево, в больницу Зверево или Красного Сулина, рассказал он. "По дороги ездят и большегрузы, возят то уголь, то щебень, машины конечно влияют на качество дороги, но нельзя сказать что именно большегрузы ее разбили, она просто от ветхости пришла в такое состояние", – пояснил мужчина.

Сотрудник райадминистрации ранее заверил жителей, что в текущем году власти планируют ремонт дороги, вся соответствующая документация к этом готова. Затем ремонт перенесли на 2021 год, рассказал Чернов. "Мы будем добиваться, чтобы дорогу отремонтировали в этом году, сколько можно верить обещаниям и ждать. Сейчас режим самоизоляции, но как только он кончится, лично я поеду в Москву в приемную президента и буду жаловаться на плохое состояние этой дороги, на то что в поселок Розет не проводят газ. Посмотрим конечно может Красносулинская прокуратура или губернатор заставит Красносулинских чиновников быть расторопней", – сказал он.

Житель поселка Чичерено Николай, также пожаловался на плохое состояние дороги. "Мне приходится ездить по этой дороге, но это трудно назвать ездой. Эти семь километров просто испытание, конечно из-за этого приходится часто ремонтировать машину, летит ходовая, диски бьются", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один житель поселка Розет на условиях анонимности также посетовал на состояние дороги. "У нас в поселке работы нет и мне приходится ездить в соседний город каждый день. Вечером, когда ехать с работы домой, как вспомнишь через что придется пройти, падает настроение, жалко и себя и машину. Я поддерживаю обращение людей к губернатору и даже готов принять участие в пикете когда кончится изоляция вызванная инфекцией коронавируса", – сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Местные власти пообещали отремонтировать трассу

Администрации Красносулинского района отказалась комментировать жалобы жителей, сославшись на то, что на размещенное Геннадием Черновым в соцсетях обращение о состоянии дороги ответ уже предоставлен.

Из ответа администрации на обращение Чернова следует, что отрезок дороги Зверево – микрорайон Лиховской признан проблемным и в настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. "Администрацией Красносулинского района выделены средства бюджета района в размере 3800,0 тысяч рублей (3,8 миллиона. – Прим. "Кавказского узла") на разработку проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги "станция Новомихайловская – поселок Розет", – сказано в сообщении администрации.

Из ответа следует, что работы по реконструкции начнутся в 2021 году, в настоящее время рассматриваются варианты финансирования.