Дагестанские правозащитники потребовали выплат семьям погибших медработников

21 мая 2020, 01:02

Правозащитники, активисты и журналисты записали видеообращение, призвав чиновников выплатить семьям погибших медработников в Дагестане положенные по президентскому указу компенсации. Выплаты должны назначаться также при симптомах COVID-19 у медперсонала, считает активист Зияутдин Увайсов.

"Кавказский узел" информировал, что глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов 17 мая в интервью Руслану Курбанову на его Youtube-канале сообщил, что более 40 медработников в Дагестане умерли с начала эпидемии коронавируса. Врачей, ставших жертвами коронавируса, не следует ставить в один ряд с обычными пациентами, умершими от COVID-19, отметили пользователи Instagram. Не все медицинские сотрудники, скончавшиеся за период пандемии коронавируса в Дагестане, имели диагноз COVID-19, уточнил представитель Минздрава республики.

Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, "что большинство тех, кто зарегистрирован как умерший от пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса. То есть от пневмонии, вызванной коронавирусом", говорится в справке "Особый дагестанский коронавирус", подготовленной "Кавказским узлом".

Видеообращение правозащитников, активистов и блогеров с призывом выплатить денежные компенсации семьям погибших в борьбе с коронавирусом медработников опубликовано сегодня на страницах организации "Монитор пациента" в соцсетях. Родственники погибших медработников должны получить компенсации 2,7 миллиона рублей, положенных им согласно указу президента России, заявил руководитель организации Зияутдин Увайсов.

Вместе с Увайсовым в видеообращении выступили певец Ринат Каримов, правозащитник Арсен Магомедов, журналистка Елена Еськина, активист Булач Чанкалаев, блогеры Марьям Алиева и Магомед Исмаилов, политолог Руслан Курбанов и член общественного совета при Минздраве Дагестана Арсен Магомедов.

"Родственники погибших медработников не должны заниматься сбором документов и поиском результатов тестов, доказывая как, где и чем они заразились", - заявила Елена Еськина.

По данные на 20 мая, Дагестан продолжает лидировать по приросту заражений, где за последние сутки было выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом. Республика также лидирует по числу инфицированных с начала пандемии (3643), причем регион остается пятым среди всех российских регионов по этому показателю. За сутки с 19 по 20 мая в республике скончались еще четыре пациента - теперь там 36 подтвержденных смертей от COVID-19. Махачкала продолжает лидировать среди муниципалитетов Дагестана по количеству заболевших, где их 1239.

Компенсация присуждается родственникам погибшего, если у медработника при жизни или посмертно был положительный тест на коронавирус, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Увайсов. Правозащитник считает такой подход неверным и предлагает властям присуждать посмертные компенсации, если у погибшего медработника при жизни были зафиксированы симптомы, не исключающие наличие коронавирусной инфекции.

«Такой же подход применяется и при лечении, даже при отсутствии у больного положительного теста на коронавирус", - пояснил он, добавив, что при необходимости лечения медработники также не проводят различия между лечением вирусной пневмонии и коронавируса.

"Монитор пациента" поддерживает связь с некоторыми семьями погибших дагестанских медработников. По их словам, родственники не получили помощи и разъяснения от региональных властей о возможностях получения компенсаций, сообщил Увайсов.

Видеообращение на странице организации в Facebook на 23.25 мск сегодня набрало 569 просмотров, в Instagram – 10 512 просмотров и 54 комментария.

Пользователи соцсетей поддержали обращение дагестанских правозащитников. «Подписываюсь под каждым словом, не должны, а обязаны выплатить», - написал пользователь под ником группы в Instagram mamaeva_888marina. «Полностью согласна», - поддержала liliy_hamhoeva.

Некоторые из них предложили выплачивать такие суммы компенсаций, которые положены родственникам погибших медработникам, всему медперсоналу в стране. «Всем врачам, работающим во время пандемии, необходимо определить эти выплаты. И работающим, и заболевшим, и погибшим. Неважно подтвержден коронавирус или нет», - считает nellia1756.

Пользователь под ником izrailovich_555 предложила помимо компенсаций назвать улицы в честь погибших медработников. «Надо фамилиями этих врачей называть улицы наших городов и сёл, чтоб люди помнили что эти врачи отдали свои жизни ради нас», - написал комментатор. «Можно одну улицу. В честь павших врачей», - ответил dr.karaxskiy.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Семьям погибших врачей каких-либо специальных льгот, как например сотрудникам МВД, не было предусмотрено, однако в начале мая вышел президентский указ, по которому пострадавшим от коронавирусной инфекции медработникам гарантируются определенные выплаты, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат коллегии адвокатов «Бакриев и К» Рукижат Вагабова.

«Указ президента России № 313 от 6 мая 2020 года был издан именно для того, чтобы гарантировать выплату семьям медработников, погибших от коронавируса, а также выплаты в связи с их болезнью и наступлением инвалидности. В указе четко прописаны все положенные им суммы», - уточнила юрист.

Согласно пункту 4 указ президента России №313 от 6 мая «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» в случае смерти медицинского работника в результате инфицирования COVID‑19 при исполнении им трудовых обязанностей родственникам или подопечным выплачивается единовременная страховая выплата в размере 2,752 миллиона рублей. Если заражение коронавирусом во время исполнения трудовых обязанностей медработником привели к его временной нетрудоспособности размер выплаты составляет 68 811 рублей. Если последствия от COVID-19 привели к инвалидности, то за I группу размер компенсации составит 2,064 миллиона рублей, за II группу –1,376 миллиона рублей, за III группу –688 113 рублей.

Претендовать на единовременную страховую выплату могут врачи, средний и младший медперсонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающие с пациентами, у которых подтвержден коронавирус. У медработника также должен лабораторно быть подтвержден коронавирус. Страховая выплата производится Фондом социального страхования России» за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по результатам расследования страхового случая, проведенного в порядке, установленном трудовым законодательством», говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента России.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Публикации о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".