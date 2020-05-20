Каспийск обогнал Кизляр по числу заразившихся COVID-19

20 мая 2020, 22:14

Кизляр со 150 случаями коронавируса по сегодняшним данным уступил Каспийску по числу зараженных, где их 154. Махачкала продолжает лидировать среди муниципалитетов Дагестана по количеству заболевших.

"Кавказский узел" сообщал, что Дагестан продолжает лидировать по приросту заражений, где за последние сутки было выявлено 90 случаев заболевания коронавирусом. Республика также лидирует по числу инфицированных с начала пандемии (3643), причем регион остается пятым среди всех российских регионов по этому показателю. За сутки с 19 по 20 мая в республике скончались еще четыре пациента - теперь там 36 подтвержденных смертей от COVID-19.

К 18 мая лидером по общему количеству заболевших коронавирусом среди муниципалитетов Дагестана оставалась Махачкала с 1219 инфицированными. На втором месте был Кизляр (144), на третьем - Каспийск (137). На четвертом месте находился Хунзахский район (111 случаев заражения), на пятом - Сергокалинский район (103 случая заражения).

На сегодняшний день количество инфицированных COVID-19 в Махачкале достигло 1239. С 18 мая прирост составил 20 случаев.

Кизляр по сегодняшним данным уступил Каспийску по числу зараженных, где их 150 и 154 соответственно. С 18 мая прирост заболевших в Кизляре составил шесть, в Каспийске – 17.

На четвертом месте сегодня оказался Сергокалинский район, где 116 инфицированных, прирост за тот же период составил 13 случаев. В Хунзахском районе с 18 мая выявили трех заболевших коронавирусом, общее число достигло 114 зараженных.

По 101 случаю заболевания COVID-19 зафиксировано в Новолакском районе и Буйнакске, следует из данных на карте, размещенной на правительственном сайте "Мой Дагестан".

Напомним, что глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов 17 мая в интервью Руслану Курбанову на его Youtube-канале сообщил, что в республике с начала пандемии от пневмонии умерли 657 пациентов с неподтвержденным диагнозом и 29 зараженных коронавирусом. Среди умерших - более 40 врачей, отметил он. Руководитель кавказской правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, "что большинство тех, кто зарегистрирован как умерший от пневмонии, на самом деле умерли от коронавируса. То есть от пневмонии, вызванной коронавирусом", говорится в справке "Особый дагестанский коронавирус", подготовленной "Кавказским узлом".

В других муниципалитетах республики случаев заражения менее чем по 100. При этом есть районы, где зараженных зафиксировано единицы. Так, на юге республики – в Докузпаринском районе – два случая инфицирования коронавирусом, Магарамкентском и Хивском – по четыре, Курахском – шесть, Рутульском – семь. На западе региона – в Цунтинском и Чародинском районах – по три случая заболевания COVID-19. Кроме того, в Гергебильском районе – семь, а Гумбетовском выявлено восемь случаев заболевания.

По данным Дагстата, численность постоянного населения Махачкалы составляет 735,7 тысячи человек, а городского округа Каспийск - 124 тысячи. В Кизляре живут 52 тысячи человек. Население Сергокалинского района - 27,6 тысячи человек, Хунзахского - 32,8 тысячи, Новолакского - 35,8 тысячи, Буйнакска – 65,5 тысячи.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Публикации о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".