Сергокалинский район вошел в пятерку лидеров по числу случаев COVID-19 в Дагестане

18 мая 2020, 21:11

Махачкала с 1219 случаями коронавируса осталась лидером в Дагестане по числу зараженных. В пятерку лидеров по числу заразившихся вошел Сергокалинский район, где выявлено более ста случаев инфицирования.

Как сообщал "Кавказский узел", Дагестан по итогам минувших суток вновь стал лидером в СКФО как по общему числу зараженных с начала пандемии (3460), так и по их приросту за сутки (89). От коронавируса в республике скончались 29 человек.

К 16 мая лидером по числу заражений среди муниципалитетов Дагестана также была Махачкала с 1202 инфицированными. На втором месте был Кизляр (143), на третьем - Каспийск (136). На четвертом месте находился Хунзахский район (111 случаев заражения), на пятом - Новолакский район (101 случай заражения).

На сегодняшний день число зараженных в Махачкале составляет 1219. С 16 мая прирост составил 17. В Кизляре и Каспийске за такой же период было выявлено по одному случаю заражения, и общее число инфицированных составило 144 и 137 соответственно. В Хунзахском районе по-прежнему 111 зараженных. На пятом месте по числу зараженных оказался Сергокалинский район, где на сегодня 103 инфицированных. Новолакский район, где число инфицированных не изменилось и составляет 101, переместился на шестое место, следует из данных на карте, размещенной на правительственном сайте "Мой Дагестан".

В других муниципалитетах случаев заражения менее чем по 100. При этом на юго-западе Дагестана зараженных единицы. Так, в Чародинском районе, согласно официальным данным, по-прежнему выявлен всего один зараженный, в Докузпаринском районе - два, в Цунтинском - три.

По данным Дагстата, численность постоянного населения Махачкалы составляет 735,7 тысячи человек, а городского округа Кизляр - 52 тысячи. В Каспийске живут 124 тысячи человек. Население Хунзахского района - 32,8 тысячи человек, Новолакского - 35,8 тысячи, Сергокалинского - 27,6 тысячи.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Публикации о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".