Карантин снят в девяти селах Болнисского района Грузии

19 мая 2020, 12:44

В Грузии за сутки зафиксирован лишь один новый случай заражения коронавирусом. На фоне улучшения эпидемиологической ситуации отменен жесткий карантин, введенный в селах Болнисского района.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая на въездах в Марнеульский район были демонтированы блокпосты, жители получили возможность передвигаться без ограничений.

Марнеульский, а также Болнисский районы были закрыты на жесткий карантин после того, как 22 марта у 62-летней жительницы района было обнаружено заражение коронавирусом. Фермеры из Марнеульского района 22 апреля на акции протеста потребовали смягчить жесткий карантин, указав на то, что не могут продать сельскохозяйственную продукцию. Жители этого района также жаловались на излишне жесткое обращение полицейских, а также на то, что чиновники распределяют гуманитарную помощь среди знакомых и близких, сообщили правозащитники.

В некоторых населенных пунктах Болнисского района с сегодняшнего дня также отменяется карантинный режим.

Это касается сел Нахидури, Фаризи, Цуртави, Даба Тамариси, Хидискури, Мухрана, Балахаури и Мцкнети. Остаются в силе лишь те ограничения, что действуют на всей территории страны, перевел корреспондент "Кавказского узла" информацию Первого канала грузинского телевидения.

Власти Грузии с 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. План по снятию ограничений включает шесть этапов. При этом анонсированное на конец апреля открытие аграрных рынков в стране состоялось только 10 мая. С 18 мая власти Грузии разрешили предпринимателям возобновить работу салонов красоты и эстетических центров, а жителям позволили собираться вместе группами до трех человек, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки в Грузии зафиксирован лишь один новый случай коронавируса, сообщил Национальный центр по контролю за заболеваниями. Таким образом, общее число зараженных достигло 702. Выздоровели за сутки 25 пациентов, число переболевших коронавирусом выросло до 456. Число умерших не изменилось и по-прежнему равно 12.

В больницах лечатся от коронавируса 234 человека. На карантине находятся 3787 человек. Протестированы на коронавирус 40 711 человек, передал корреспондент "Кавказского узла" данные Национального центра.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

В Имеретии уже 18 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, заявил сегодня руководитель Имеретинского отдела контроля заболеваний Гоча Гиоргидзе. Специалисты Кутаисской лаборатории проверили 119 пациентов, результаты всех тестов отрицательные, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Гиргидзе, прозвучавшее в эфире Первого канала грузинского телевидения.

103 из последних 118 тестов на коронавирус, отправленных в лабораторию Лугара из Кахетии, являются отрицательными, остальные результаты станут известны в течение дня, рассказала в эфире телеканала Нели Хизанишвили, глава кахетинского отдела Национального центра по контролю заболеваний.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".