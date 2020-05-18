Карантин из-за коронавируса снят в Марнеульском районе Грузии

18 мая 2020, 12:56

Блокпосты на въездах в Марнеульский район демонтированы, жители могут передвигаться без ограничений, сообщил мэр Марнеули Заур Даргали. Число инфицированных COVID-19 в Грузии превысило 700 человек.

Как писал "Кавказский узел", Марнеульский, а также Болнисский районы были закрыт на жесткий карантин после того, как 22 марта у 62-летней жительницы района было обнаружено заражение коронавирусом. Фермеры из Марнеульского района 22 апреля на акции протеста потребовали смягчить жесткий карантин, указав на то, что не могут продать сельскохозяйственную продукцию. Жители этого района также жаловались на излишне жесткое обращение полицейских, а также на то, что чиновники распределяют гуманитарную помощь среди знакомых и близких, сообщили правозащитники.

Власти Грузии с 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. План по снятию ограничений включает шесть этапов. При этом анонсированное на конец апреля открытие аграрных рынков в стране состоялось только 10 мая. С 18 мая власти Грузии разрешили предпринимателям возобновить работу салонов красоты и эстетических центров, а жителям позволили собираться вместе в количестве до трех человек, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С сегодняшнего дня в Марнеули снят карантин, передает "Общественный вещатель Грузии", телеэфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На въездах в Марнеульский район демонтировали блокпосты, жители муниципалитета теперь могут без ограничений перемещаться по стране. Кроме того, как и по всей стране, в муниципалитете открываются салоны красоты и эстетические центры.

"Муниципалитет возвращается к своему обычному ритму жизни. Однако, несмотря на снятие ограничений, превентивные меры будут продолжены", - сказал в телеэфире мэр Марнеули Заур Даргали. По его словам, в случае необходимости в селах продолжат термометрию, для этого привлекут сельских врачей. Также продолжится информационная кампания, в общественных местах по-прежнему следует соблюдать дистанцию, отметил он.

За время карантина в районе было выявлено 29 заболевших, обошлось без смертельных случаев, сообщил "Спутник-Грузия".

Во время карантина жители Марнеульского района, компактно населенного этническими азербайджанцами, испытали социальные трудности. В частности, информация о коронавирусе на азербайджанском языке появилась поздно. В результате о ситуации, рекомендациях по превенции распространения коронавируса и о том, что делать во время карантина, местным жителям сообщала молодежь, имеющая доступ к интернету, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" житель Марнеули Илькин Хусейнов.

Жителей Марнеульского района запоздало начали информировать о коронавирусе на азербайджанском языке, всего за три дня до объявления карантина, указала руководитель марнеульской неправительственной организации "Союз азербайджанских женщин" Лейла Сулейманова. "Это стало причиной того, что люди, особенно сельские жители, не восприняли всерьез информацию об инфекции, сочтя ее за простую панику", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, местные жители жаловались на распределение гуманитарной помощи знакомым и близким. "Списки составляют сами сотрудники мэрии, вносят в них родственников, друзей и знакомых. Незнакомый им человек в список не попадет. Есть те, кто получал помощь два раза", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Марнеули Набат. Она также рассказала, что пакеты с продуктами разные по количеству и качеству продуктов, и их раздача зависит от личного отношения к людям тех, кто их раздает.

Шесть зараженных коронавирусом выявлено в Грузии за сутки

Общее число зараженных в Грузии достигло 701, шесть из них были выявлены за сутки, следует из информации, размещенной сегодня на правительственном сайте stopcov.ge. Выздоровели от коронавируса за сутки семь человек, общее число излечившихся с начала эпидемии составило 432, отмечается в сообщении.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Все новые пациенты - из закрытого на карантин Болнисского района, один из них находится в критическом состоянии, он были помещен в отделение интенсивной терапии при поступлении, рассказала председатель наблюдательного совета клиники Бочоришвили Маки Сологашвили в эфире "Рустави 2".

По словам Сологашвили, в боксах клиники находится 51 пациент, инфицирование подтверждено у 43 из них. В больнице два тяжелобольных пациента, отметила она. В Тбилисской инфекционной больнице лечится 31 пациент, рассказала медицинский директор клиники Марина Эзугбая журналистам.