11 мая 2020, 13:26

Минздрав Ставрополья сообщил о состоянии пострадавших при взрыве

Госпитализированы 12 из 15 пострадавших от взрыва гранаты в поселке Приэтокском, их жизнь вне опасности, заявили сегодня в министерстве здравоохранения Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая при взрыве гранаты во дворе частного дома в поселке Приэтокский пострадали люди, отмечавшие семейный праздник. Семь из них, по данным Минздрава, были госпитализированы. По данным следствия, гранату бросил нетрезвый сосед, раздраженный шумной компанией. Против него возбуждено дело о покушении на убийство.

После взрыва медицинская помощь была оказана 15 пострадавшим, сообщили сегодня в краевом Минздраве. "12 человек госпитализированы, из них четверо в состоянии средней степени тяжести. Трое получают медицинскую помощь амбулаторно", - процитировал представителя ведомства "Интерфакс".

Жизни пострадавших вне опасности, со ссылкой на министерство здравоохранения Ставропольского края сообщило сегодня РИА "Новости".

Подозреваемый в подрыве гранаты на Ставрополье ранее был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством, передал сегодня информацию Следкома ТАСС. Прокуратура Ставропольского края поставила на контроль ход расследования уголовного дела о взрыве в Приэтокском, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Схрон со взрывным устройством найден в Дагестане", "Правозащитники поспорили с властями об убийстве нальчанина силовиками", "Жильцы дома в Махачкале эвакуированы из-за угрозы взрыва мин".

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