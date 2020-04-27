Жильцы дома в Махачкале эвакуированы из-за угрозы взрыва мин

27 апреля 2020, 23:55

Силовики эвакуировали жильцов и оцепили дом по улице Лаптиева, 26 в Махачкале после обнаружения в подвале двухэтажки двух мин, сообщил источник.

Две современные мины обнаружены в махачкалинском двухэтажном доме, жильцы которого эвакуированы, сообщил источник в силовых структурах региона.

«Мины – противотанковая и противопехотная. Нашли их в подвальном помещении в доме номер 26 по улице Лаптиева Махачкалы. Жильцов эвакуировали, дом оцеплен», - цитирует сегодня слова источника РИА «Дагестан». По данным издания, снаряды не времен прошедших войн, а современные.

Информация об обнаружении снарядов в доме поступила на пульт дежурного МВД, информирует сегодня «Пятый канал». На месте оцепления работают сотрудники правоохранительных органов и представители профильных ведомств, отмечает канал РЕН ТВ.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что сотрудники мэрии Махачкалы были эвакуированы 18 ноября 2019 года после сообщения о том, что в здании заложена бомба. После проверки правоохранителей полицейские не нашли взрывного устройства, а эвакуированные сотрудники вернулись на рабочие места.