Сообщение о бомбе в мэрии Махачкалы оказалось ложным

18 ноября 2019, 18:56

Полицейские не нашли взрывного устройства в здании администрации Махачкалы, после чего эвакуированные сотрудники вернулись на рабочие места.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники мэрии Махачкалы были эвакуированы сегодня после сообщения о том, что в здании заложена бомба. Правоохранители и кинологи начали проверку этой информации.

"Информация о минировании оказалась ложной. Сотрудники полиции проверили все здание, взрывное устройство обнаружено не было. Учреждения, расположенные в здании, продолжают функционировать в обычном режиме", - цитирует представителя МВД Дагестана ТАСС.

20 декабря 2017 года Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в мае прошла волна сообщений о минировании зданий в регионах юга России. В Махачкале, Волгограде, Грозном и других городах была проведена масштабная эвакуация людей из зданий аэропортов, вокзалов и торговых центров. Все сообщения оказались ложными.