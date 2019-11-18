Сотрудники полиции. © Фото Влада Александрова, Юга.ру

18 ноября 2019, 18:56

Сообщение о бомбе в мэрии Махачкалы оказалось ложным

Полицейские не нашли взрывного устройства в здании администрации Махачкалы, после чего эвакуированные сотрудники вернулись на рабочие места.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники мэрии Махачкалы были эвакуированы сегодня после сообщения о том, что в здании заложена бомба. Правоохранители и кинологи начали проверку этой информации.

"Информация о минировании оказалась ложной. Сотрудники полиции проверили все здание, взрывное устройство обнаружено не было. Учреждения, расположенные в здании, продолжают функционировать в обычном режиме", - цитирует представителя МВД Дагестана ТАСС.

20 декабря 2017 года Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое - до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в мае прошла волна сообщений о минировании зданий в регионах юга России. В Махачкале, Волгограде, Грозном и других городах была проведена масштабная эвакуация людей из зданий аэропортов, вокзалов и торговых центров. Все сообщения оказались ложными.

Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден за звонок о бомбе в аэропорту", "Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными", "МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани".

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