18 ноября 2019, 18:56
Сообщение о бомбе в мэрии Махачкалы оказалось ложным
Полицейские не нашли взрывного устройства в здании администрации Махачкалы, после чего эвакуированные сотрудники вернулись на рабочие места.
Как писал "Кавказский узел", сотрудники мэрии Махачкалы были эвакуированы сегодня после сообщения о том, что в здании заложена бомба. Правоохранители и кинологи начали проверку этой информации.
"Информация о минировании оказалась ложной. Сотрудники полиции проверили все здание, взрывное устройство обнаружено не было. Учреждения, расположенные в здании, продолжают функционировать в обычном режиме", - цитирует представителя МВД Дагестана ТАСС.
20 декабря 2017 года Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое - до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в мае прошла волна сообщений о минировании зданий в регионах юга России. В Махачкале, Волгограде, Грозном и других городах была проведена масштабная эвакуация людей из зданий аэропортов, вокзалов и торговых центров. Все сообщения оказались ложными.
"Житель Волгоградской области осужден за звонок о бомбе в аэропорту", "Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными", "МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани".
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