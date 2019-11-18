Сотрудник полиции. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 ноября 2019, 14:35

Сотрудники мэрии Махачкалы эвакуированы после сообщения о бомбе

Правоохранители и кинологи начали проверку информации о взрывном устройстве, заложенном в здании мэрии столицы Дагестана.

Сотрудники администрации Махачкалы эвакуированы сегодня после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщил сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану.

"На электронную почту поступило сообщение о том, что в здании администрации Махачкалы заложена бомба. Все работники мэрии, а также других структур, расположенных в здании, эвакуированы. Здание обследуют кинологи", - приводит его слова в 12.32 мск ТАСС.

Параллельно правоохранители проверяют электронный адрес, с которого поступило сообщение о минировании, уточняет со ссылкой на пресс-службу министерства "Интерфакс-Юг".

Как писал "Кавказский узел", в мае волна сообщений о минировании зданий прокатилась по регионам юга России. В Махачкале, Волгограде, Махачкале, Грозном и других городах была проведена масштабная эвакуация в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах и автостанциях. Все сообщения оказались ложными.

Ранее, 20 декабря 2017 года, Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое, до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Житель Волгоградской области осужден за звонок о бомбе в аэропорту", "Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными", "МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 ноября 2019, 16:16

18 ноября 2019, 15:27

  • Спецназ стянут к парламенту Грузии

    МВД Грузии потребовало от участников акции протеста в Тбилиси обеспечить работу парламента. Протестующие начали движение навстречу сотрудникам спецназа, которые направлены к месту акции.

18 ноября 2019, 15:20

  • Водители рассказали об усиленных проверках на границе Чечни и Дагестана

    Обновленные посты силовиков в Шелковском районе работают круглосуточно, и полицейские проверки при пересечении административной границы с Дагестаном заметно усилились, рассказали жители Чечни. Посты, установленные вблизи спорных участков границы, предназначены для контроля оптовых торговцев, разъяснили в районном отделе полиции.

18 ноября 2019, 15:01

18 ноября 2019, 14:26

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи