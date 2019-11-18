18 ноября 2019, 14:35
Сотрудники мэрии Махачкалы эвакуированы после сообщения о бомбе
Правоохранители и кинологи начали проверку информации о взрывном устройстве, заложенном в здании мэрии столицы Дагестана.
Сотрудники администрации Махачкалы эвакуированы сегодня после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщил сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану.
"На электронную почту поступило сообщение о том, что в здании администрации Махачкалы заложена бомба. Все работники мэрии, а также других структур, расположенных в здании, эвакуированы. Здание обследуют кинологи", - приводит его слова в 12.32 мск ТАСС.
Параллельно правоохранители проверяют электронный адрес, с которого поступило сообщение о минировании, уточняет со ссылкой на пресс-службу министерства "Интерфакс-Юг".
Как писал "Кавказский узел", в мае волна сообщений о минировании зданий прокатилась по регионам юга России. В Махачкале, Волгограде, Махачкале, Грозном и других городах была проведена масштабная эвакуация в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах и автостанциях. Все сообщения оказались ложными.
Ранее, 20 декабря 2017 года, Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое, до 10 лет лишения свободы.