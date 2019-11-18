Сотрудники мэрии Махачкалы эвакуированы после сообщения о бомбе

18 ноября 2019, 14:35

Правоохранители и кинологи начали проверку информации о взрывном устройстве, заложенном в здании мэрии столицы Дагестана.

Сотрудники администрации Махачкалы эвакуированы сегодня после сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщил сотрудник пресс-службы МВД по Дагестану.

"На электронную почту поступило сообщение о том, что в здании администрации Махачкалы заложена бомба. Все работники мэрии, а также других структур, расположенных в здании, эвакуированы. Здание обследуют кинологи", - приводит его слова в 12.32 мск ТАСС.

Параллельно правоохранители проверяют электронный адрес, с которого поступило сообщение о минировании, уточняет со ссылкой на пресс-службу министерства "Интерфакс-Юг".

Как писал "Кавказский узел", в мае волна сообщений о минировании зданий прокатилась по регионам юга России. В Махачкале, Волгограде, Махачкале, Грозном и других городах была проведена масштабная эвакуация в аэропортах, торговых центрах, на вокзалах и автостанциях. Все сообщения оказались ложными.

Ранее, 20 декабря 2017 года, Госдума увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании вдвое, до 10 лет лишения свободы.