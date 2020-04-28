Взрывотехники уничтожили найденные в Махачкале мины

28 апреля 2020, 12:50

Современные противотанковые мины, обнаруженные в подвале махачкалинской двухэтажки, взорваны на полигоне. Оцепление вокруг дома снято.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля силовики эвакуировали жильцов и оцепили дом по улице Лаптиева, 26 в Махачкале после обнаружения в его подвале двух мин.

О минах в подвале правоохранителям сообщили местные жители, рассказали в пресс-службе республиканского управления Росгвардии. "На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения махачкалинского ОМОН Управления Росгвардии по Дагестану. После осмотра инженерами-взрывотехниками ОМОН, найденное было идентифицировано как боевые противотанковые мины. Боеприпасы обезврежены и уничтожены на полигоне", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

Обнаруженные взрывные устройства представляют собой штабные боеприпасы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах. "Это не самодельные взрывные устройства, а обычные войсковые мины. Кто их мог оставить в подвале дома, выясняется", - сказал источник.

Дом по адресу Лаптиева, 26 двухэтажный, на восемь квартир. В подвал можно попасть как через подъезд, так и с улицы. Район, в котором находится этот многоквартирный дом, достаточно густонаселенный. Вокруг есть как многоэтажки, так и пятиэтажные и частные дома. В нескольких десятках метров от дома №26 расположен детский сад "Чебурашка", а чуть дальше – лицей №9. К 11.00 28 апреля оцепление уже сняли, магазины поблизости были открыты, мимо дома ходили прохожие, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жильцов, примерно в 21.20 мск 27 апреля приехали сотрудники полиции, которые попросили всех покинуть квартиры. "Мы все вышли на улицу. Дом оцепили со всех сторон. Никого не пропускали. Все это длилось примерно два часа. После этого всем разрешили вернуться по квартирам", - сообщил мужчина.

Его слова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" и женщина, которая живет по соседству. "Говорили, что в подвале нашли бомбу. Ее увезли. Пока это все происходило, люди находились на улице", - пояснила она. Жильцы дома рассказали, что силовики ограничились проверкой подвала - в квартирах обысков не было, никого не задерживали.