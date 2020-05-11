Следком расценил взрыв гранаты на Ставрополье как попытку убийства

11 мая 2020, 08:03

Житель поселка Приэтокский, бросивший гранату в соседей, подозревается в попытке убийства нескольких человек, сообщил сегодня ночью Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 15 человек, по данным местной администрации, получили травмы 10 мая при взрыве гранаты во дворе частного дома в поселке Приэтокский. Семеро пострадавших госпитализированы, сообщил Минздрав. По данным источников в экстренных службах, гранату бросил сосед из неприязни к отмечающим праздник, мужчина задержан.

Следственный отдел по Георгиевску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), сообщила сегодня ночью пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

По версии следствия, житель поселка Приэтокский Георгиевского городского округа, недовольный шумным поведением соседей, через забор бросил гранату. При этом следователи насчитали 13 пострадавших. "В результате хлопка пострадали восемь человек, трое из которых госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Пять потерпевших от госпитализации отказались", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На инцидент отреагировал сегодня ночью и губернатор Владимир Владимиров. Со ссылкой на оперативную информацию он пояснил, что происшествие стало "итогом бытового конфликта".

"Так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник", - написал глава региона на своей странице в Instagram, подчеркнув, что "при взрыве никто не погиб".

Часть 2. ст. 105 УК РФ предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Комментариев от подозреваемого либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало.