11 мая 2020, 00:27

Число пострадавших из-за взрыва гранаты на Ставрополье достигло 15

Пятнадцать человек пострадали при взрыве гранаты, брошенной мужчиной в частное домовладение Ставропольского края. Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших. Семеро из них госпитализированы. 

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая во дворе жилого дома в поселке Приэтокский взорвалась граната. Первоначально источники сообщили о восьми пострадавших, затем их число выросло до 11

По информации местной администрации пострадали 15 человек. 

"Все доставлены в нашу районную больницу. Один человек находится в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести. Ранения, в основном нижних конечностей", -  сообщил сотрудник администрации городского округа, слова которого приводит ТАСС. 

По данным сотрудника администрации, граната взорвалась под столом. "[Находившиеся на месте ЧП люди] ее бросили под стол", - добавил источник агентства.

По данным Минздрава края, госпитализировано семь пострадавших. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, со ссылкой на краевое ведомство сообщает "Интерфакс".

Напомним, что по предварительной версии гранату во двор дома, где собрались люди отметить праздник, бросил сосед. По версии правоохранителей, он руководствовался мотивами личной неприязни к собравшимся. Мужчина задержан. Его комментариев, как и комментариев его представителей пока не поступало.

Примечание:

 "Житель Ставрополья задержан за угрозу терактом в больнице", "Бывший глава полиции Еревана погиб при взрыве в Пятигорске", "Два человека погибли при взрыве в Пятигорске".

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