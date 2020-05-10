10 мая 2020, 23:45

Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье увеличилось до 11

Еще трое пострадавших от взрыва гранаты в Ставропольском крае обратились за медицинской помощью.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая во дворе жилого дома в Георгиевске взорвалась граната. Первоначально источники сообщили о восьми пострадавших. 

«Ещё три человека из соседнего дома заявили, что у них легкая контузия от взрыва», - приводит слова сотрудника экстренных служб региона РИА «Новости».

Инцидент произошел в  частном домовладении в поселке Приэтокский, информирует ТАСС.

Подозреваемый задержан. По данным источников, гранату бросил сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся.

Комментариев задержанного и его представителей пока не поступало. На официальном сайте Главного управления МВД по краю в связи со взрывом гранаты по данным на 23.45 мск 10 мая информации нет.

Примечание:

 "Житель Ставрополья задержан за угрозу терактом в больнице", "Бывший глава полиции Еревана погиб при взрыве в Пятигорске", "Два человека погибли при взрыве в Пятигорске".

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