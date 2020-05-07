Минобразования Карачаево-Черкесии объявило о досрочном завершении учебного года

07 мая 2020, 07:34

В школах Карачаево-Черкесии решено закончить учебный год досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщило 6 мая министерство образования республики.

Как писал "Кавказский узел", в одном из корпусов Черкесской городской клинической больницы разворачивается четвертый в республике госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Во всех общеобразовательных организациях, независимо от форм собственности, завершить 2019-2020 учебный год для обучающихся 1-8 классов - 15 мая", - процитировало 6 мая обращение главы Минобрнауки Карачаево-Черкесии Инны Кравченко агентство "Интерфакс-Юг".

Решение о досрочном окончании учебного года было принято для защиты здоровья школьников, профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ, сообщила Инна Кравченко.

Дата завершения учебного года для старшеклассников будет иной. Для учеников 10-х классов учебный год завершится 30 мая, а для учеников 9-х и 11-х классов - 5 июня.

Руководителям образовательных организаций Карачаево-Черкесии предписано внести необходимые изменения в годовые календарные графики, информировало агентство.

"До 25 мая педагогам необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания", - процитировало 6 мая министра образования и науки Карачаево-Черкесии Инну Кравченко РИА "Карачаево-Черкесия".

В Карачаево-Черкесии с 7 мая введен масочный режим

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 6 мая внес дополнения в указ о введении режима повышенной готовности, предполагающие введение в республике с 7 мая масочного режима.

"В соответствии с указом главы региона жители Карачаево-Черкесии и граждане, прибывающие из-за рубежа и регионов России, должны носить маски во всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу. Это касается не только работников этих организаций, но и всех граждан", - говорится в сообщении от 6 мая на официальном сайте главы и правительства Карачаево-Черкесской республики.

Дополнения о введении обязательного ношения масок внесены на основании предписания главного санитарного врача КЧР. Контроль за исполнением гражданами правил поведения в период режима повышенной готовности будут осуществлять сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС. Для соблюдения режима достаточно использование гигиенической маски, сказано в сообщении.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о том, какие штрафы грозят нарушителям карантина можно найти в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".