Медицинский работник в защитном костюме. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

06 мая 2020, 05:49

Четвертый госпиталь для инфицированных COVID открывается в Карачаево-Черкесии

В одном из корпусов Черкесской городской клинической больницы открывается госпиталь для инфицированных коронавирусом на более чем 200 коек.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая в Карачаево-Черкесии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в республике составило 453.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В одном из корпусов Черкесской городской клинической больницы разворачивается четвертый в республике госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении, опубликованном 5 мая на официальном сайте главы и правительства республики.

На базе больницы создано 205 коек для оказания помощи инфицированным COVID-19, большинство из которых оснащены системами подачи кислорода, причем 36 коек являются реанимационными. В соседнем корпусе больницы будет открыто общежитие для медработников, которые будут работать с инфицированными. Планируется, что госпиталь будет готов к 10 мая.

Ранее, в конце апреля третий резервный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, который может принять до 200 пациентов, был открыт на базе Черкесской городской больницы. Кроме того, госпитали для инфицированных работают на базе отдельного корпуса противотуберкулезного диспансера и в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, пишет ТАСС.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о том, какие штрафы грозят нарушителям карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"15 жителей Кабардино-Балкарии находятся в реанимации из-за коронавируса", "Методы контроля силовиков за соблюдением карантина в Чечне вызвали критику в Instagram", "На Ставрополье скончался восемнадцатый пациент с коронавирусом".

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