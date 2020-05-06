06 мая 2020, 00:17

Два жителя Чечни заподозрены в причастности к ИГ*

Грозненец и житель Серноводского района Чечни уехали в Сирию, где вступили в ряды запрещенной террористической организации и участвовали в боевых действиях, считают следователи.

Следователи в Чечне расследуют уголовные дела против двух жителей республики, подозреваемых в причастности к деятельности боевиков в Сирии, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в  прокуратуре республики.

По его словам, сотрудники чеченского управления ФСБ по республике установили, что грозненец и житель Серноводского района республики в 2013 году тайно выехали на Ближний Восток и вступили в рядах запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство». Их подозревают по статье об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК России), уточнили в ведомстве.

Максимальная санкция по данной статье – 15 лет заключения с ограничением свободы до двух лет.

Материалы для уголовных дел были собраны управлением ФСБ по Чеченской республики, расследованием дел занимаются следственные органы региона, проинформировало 4 мая информагентсво SM-News. По данным агентства, подозреваемому грозненцу 20 лет, жителю района республики – 34 года.

В декабре 2019 года исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич отметила, что, несмотря на утрату "Исламским государством"* контроля над территориями на Ближнем Востоке и уменьшение масштабов вербовки, остается важной профилактика насильственного экстремизма (ПНЭ). "Хотя непосредственный источник угрозы якобы исчез, факторы, побуждавшие людей присоединяться к террористической группе, не устранены", - пишет Гуревич в материале "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодёжи", подготовленном для "Кавказского узла" .

"Кавказский узел" также писал, что в апреле правоохранители в Чечне заподозрили 40-летнего уроженца Грозного и 25-летнего жителя Нарского района республики в причастности к сирийским боевикам.

Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признаны террористическими организациями и запрещены в России по решению суда.

Примечание:

"Путин похвалил Кадырова за возвращение женщин и детей из Сирии", "Жители Чечни сочли прецедентом возвращение ребенка из Сирии", "Власти Чечни объявили о возвращении из Ирака пяти дагестанских детей".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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