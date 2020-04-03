Уроженцы Чечни заподозрены в причастности к сирийским боевикам

03 апреля 2020, 12:50

Два жителя Чечни уехали в Сирию и примкнули к боевикам террористической организации, предположили следователи.

Правоохранительные органы Чечни установили личности двух жителей республики, участвующих в сирийском конфликте на стороне боевиков, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в управлении Следственного комитета России по Чечне.

По словам представителя управления, речь идет о 40-летнем уроженце Грозного и 25-летней жителе Нарского района республики. "Жители республики ранее тайно выехали в Сирию. В настоящее время [подозреваемые] состоят в рядах боевиков, запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство», и принимают активное участие в боевых действиях", - сообщил сотрудник ведомства.

Дела расследуются по статье об участие в незаконном вооруженном формировании (ч.2 ст.208 Уголовного кодекса России), максимальная санкция которой предусматривает 15 лет заключения.

Информацию о возбуждение уголовных дел против жителей Чечни подтвердил 2 апреля журнал "ДОШ" на своей сайте.

В декабре 2019 года исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич отметила, что, несмотря на утрату "Исламским государством"* контроля над территориями на Ближнем Востоке и уменьшение масштабов вербовки, остается важной профилактика насильственного экстремизма (ПНЭ). "Хотя непосредственный источник угрозы якобы исчез, факторы, побуждавшие людей присоединяться к террористической группе, не устранены", - пишет Гуревич в материале "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодёжи", подготовленном для "Кавказского узла" .

"Кавказский узел" также писал, что в апреле правоохранители в Чечне заподозрили местного жителя в том, что он воюет на стороне боевиков в Сирии в составе запрещенной судом в России террористической организации "Ахрар аш-Шам".

Новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.