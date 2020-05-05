В Астраханской области число пациентов с CIVID-2019 возросло до 535

05 мая 2020, 07:00

31 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Астраханской области, общее количество заболевших достигло 535, сообщил Минздрав региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая в Астраханской области число пациентов с COVID-2019 достигло 504, общее число заболевших в Южном федеральном округе составило 4159.

Количество заражений коронавирусом в Астраханской области увеличилось до 535, за сутки выявлен 31 новый случай заболевания. "Всего за весь период эпидемии 101 ранее заболевший и получивший положительный диагноз выздоровел и был выписан, 5 человек умерли. За весь период у 25661 человека взяли 27996 анализов на коронавирусную инфекцию", – сообщил 4 мая на своем сайте Минздрав Астраханской области.

Под амбулаторным наблюдением находятся 1950 пациентов, в качестве контактных лиц на учете состоят 3619, в инфекционных отделениях с симптомами коронавируса находятся 222 человека, 3162 пациента сняты с учета, сказано в сообщении.

В ночь с 3 на 4 мая в Областной инфекционной больнице скончалась пожилая пациентка с внебольничной пневмонией. После госпитализации она была сразу переведена на искусственную вентиляцию легких, у нее был диагностирован коронавирус. Состояние пациентки было осложнено сахарным диабетом, полиорганной недостаточностью и прочими заболеваниями, отметило ведомство.

Ранее в общежитии Астраханского государственного техуниверситета был обнаружен очаг коронавируса, после чего здание было оцеплено полицией, а его жильцам запретили выходить из него. Зараженными оказались пять студентов.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией можно узнать из материала "Коронавирус. Горячие линии". О штрафах за заражение коронавирусом в разных странах можно узнать из справочного материала "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".