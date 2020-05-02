02 мая 2020, 16:17
Цхинвальцы одобрили название “Сталинир” из-за ностальгии по прошлому
Решение об использовании старого названия Цхинвала не связано со сталинизмом, полагают южноосетинские политологи. Пожилые жители Цхинвала рассказали, что слово "Сталинир" ассоциируется у них с собственной молодостью. Власти Южной Осетии неоправданно связывают название "Сталинир" с событиями Великой Отечественной войны, заявил историк Павел Полян.
Как писал "Кавказский узел", глава Южной Осетии Анатолий Бибилов постановил использовать название "Сталинир" для обозначения столицы Южной Осетии во время празднеств, посвященных Великой Отечественной войне.
В Цхинвале сохранился термин "сталинирец"
Пожилая жительница Цхинвала Аза Мамиева рассказала, что название "Сталинир", использовавшееся в 1934-1961 годах, ассоциируется у нее с молодостью и былым благополучием города. "Я еще успела родиться в Сталинире. Это был совершенно другой город: светлый, чистый, была очень начитанная молодежь. Выйдешь утром на улицу, и все тебе улыбаются, все друг друга знали в лицо. Это приятные воспоминания. А потом начались войны, одна за другой, повлекшие за собой и бедность и лишения, все старые друзья разъехались. И остался Сталинир светлым пятнышком моей молодости", - сказала Мамиева корреспонденту Кавказского узла".
Горожане, успевшие родиться в Сталинире, еще долго называли себя сталинирцами, отметила Дина Гаглоева, участница группы "Сталинир" в соцсети Facebook. "Мое детство прошло в Сталинире, а молодость и зрелость уже в Цхинвале. Но мы долго еще называли себя "сталинирцами"", - сказала она корреспонденту Кавказского узла".
Сталинирцами в Цхинвале называют только к коренных жителей, подчеркнула горожанка Марина Тотоева. "Сегодня этот термин означает «коренной», «местный». А остальные потоком проходят через Цхинвал, приезжают, быстро зарабатывают на подрядах, стройках, и через пять лет уезжают. Они никакого отношения к местным цхинвальцам не имеют. Сейчас на какие-то праздники Цхинвал будут называть Сталиниром. Мне приятно. Это ностальгия по моей советской юности", - пояснила Марина Тотоева корреспонденту Кавказского узла".
"Мои мама с папой жили в Сталинире. Они этот город любят не из-за причастности к фигуре Сталина, это ностальгия и любовь к своей юности", - сказала корреспонденту Кавказского узла" жительница Цхинвала Жульяна.
Другие цхинвальцы, напротив, объяснили свое отношение к названию "Сталинир" с оценкой личности Сталина. Рабочий завода "Эмальпровод" назвал указ Бибилова "правильным решением". "Давно пора было. Был Сталин - и завод наш работал. Производили столько медной проволоки и много видов продукции - и в Россию отправляли, в Узбекистан отправляли. А теперь вот, с 1991 года, завод убыточный. При Сталине порядок был. Боялись воровать, боялись не работать. А сейчас что?", - сказал рабочий Васико Габараев корреспонденту Кавказского узла".
Таксист Анзор высказал противоположное мнение. "Сталин виноват в том, что оставил нас тогда автономной областью Грузии. А мы расхлебывали его решение еще много лет. Так что теперь называть Цхинвал в честь Сталина - глупо", - сказал он корреспонденту Кавказского узла".
Местные политологи связали историческое название города с памятью о войне
За указом Анатолия Бибилова стоит не возрождение культа личности Сталина, а лишь желание властей нестандартно отметить День победы, считает политолог из Южной Осетии Вячеслав Гобозов. "На самом деле название "Сталинир" уже давно потеряло идеологическую подоплеку. В этой ситуации нет никакого превозношения Сталина. Видимо, властям Южной Осетии нужно было как-то нестандартно отметить 75-летие великой победы. А ситуация с пандемией коронавируса, в общем-то, оставляет мало возможностей для массовых и прочих мероприятий", - сказал Гобозов корреспонденту "Кавказского узла".
На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принимаемых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Местные жители поддерживают решение Бибилова, указал он. "Даже сегодня многие цхинвальцы во втором, третьем поколении называют себя сталинирцами. Более того, у нас даже общественная организация есть, которая называется, по-моему, «Сталинирцы», и объединяет тех, кто родился и вырос в Цхинвале и их детей. Они не любители Сталина, не любители сталинизма, коммунизма. Они просто люди, любящие свой город, свою историю и уважающие свою национальную культуру. И этот шаг (переименование в Сталинир. - Прим. "Кавказского узла") достаточно популярен и неплохо будет встречен в обществе. Но не потому, что тут речь идет об изменении отношения к Сталину", - подчеркнул Гобозов.
При этом, по мнению Гобозова, необходимости в указе Бибилова не было. "Никто не говорит сегодня «битва за Волгоград», никто же не говорит о Волгограде в приложении к ВОВ - все вспоминают и говорят о Сталинграде. Та же самая ситуация и тут. Город Цхинвал был тогда Сталиниром, и, в принципе, без всяких указов и других юридических действий употребление этого названия города бывало всегда в приложении к тому, что происходило во время войны", - отметил он.
Возвращение в обиход названия "Сталинир" - это проявление уважения к участникам Великой Отечественной войны, полагает южноосетинский историк и политолог Коста Дзугаев. "Указ президента Бибилова «Об использовании наименования «город Сталинир»» я поддерживаю по той простой и очевидной причине, что из моей семьи на той Великой войне воевали отец, тесть и теща. Они уходили на фронт сражений с фашизмом из города Сталинир и возвращались тоже в Сталинир", - сказал Дзугаев корреспонденту Кавказского узла".
По мнению Дзугаева, это не проявление сталинизма. "В Южной Осетии общественное мнение отдает должную дань Сталину как главнокомандующему, под руководством которого была достигнута победа в Великой Отечественной войне. Но, равным образом, невозможно простить разделение осетинского народа и принудительное введение Южной Осетии в состав грузинского государства, что повлекло за собой тяжелейшие последствия для национально-культурного и демографического развития южной ветви осетин", - указал он.
Студентка политологического факультета ЮОГУ Зарина Джиоева не согласилась с тем, что название "Сталинир" имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне.
"Мы постоянно пытаемся оглядываться назад, вытаскивать на пьедестал величие предков, поем героические оды своим предкам, хвастаемся, что мы потомки великих алан и скифов, что у нас больше всего героев СССР среди остальных народов на душу населения. Это все комплексы малых народов. Сейчас решили реинкарнацию названия города провести. Зачем? Повторяем за Волгоградом-Сталинградом? Так в Сталинграде был эпицентр тяжелых битв во времена Великой Отечественной войны. А Сталинир при чем? До Цхинвала даже немцы не дошли. Предыдущий президент затеял референдум по переименованию республики, и теперь мы называемся Государство Алания - Республика Южная Осетия. Нынешний президент название города двойное придумал. Все это никаких серьезных проблем не решает и непонятно, для чего делается", - заявила студентка корреспонденту "Кавказского узла".
Референдум о переименовании Южной Осетии в Государство Алания состоялся в апреле 2017 года, одновременно с президентскими выборами, говорится в материале "Кавказского узла" "Битва за Магас. Осетины и ингуши борются за право называться аланами".
В Южной Осетии есть три памятника Сталину
Один из памятников Иосифу Сталину находится в селении Сатикар. "В советское время пионеры ходили к памятнику. Это было крайне важно. Сейчас дети не ходят, но все равно время от времени памятник красят, вокруг чисто. Табличка с четкими надписями", - указал корреспонденту "Кавказского узла" глава местного сельсовета.
Еще один памятник, бюст Сталина находится в селе Зар, на обочине трассы. "В августе 2008 года село сильно простреливалось, памятник был поврежден осколками боевых снарядов. После войны мы его отвезли в художественное училище, и там скульпторы отреставрировали его и обратно поставили. Этот памятник здесь установлен в честь тех солдат, наших односельчан, которые не вернулись с фронта", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сергей Цховребов.
Памятник Иосифу Сталину также находится в Цхинвале, у здания генеральной прокуратуры Южной Осетии. Кроме того, в городе есть улица Сталина, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
Историк Павел Полян: название "Сталинир" не связано с событиями ВОВ
Идея переименовывать город в определенные дни удивила профессора Высшей школы экономики Павла Поляна. "Я сомневаюсь, что вообще есть такой юридический статус - «временное переименование». Конечно, многие топонимы имеют двойное или даже тройное бытование. И во времена Ленинграда говорили "Питер", но это такое низовое, народное", - отметил историк.
Он подчеркнул, что между названием "Сталинир" и событиями Великой Отечественной войны прямых коннотаций нет. "В Сталинире не было линии фронта, ход войны непосредственно с именем города не связан. Вся страна была испещрена топонимами в честь Сталина, как и в честь Ленина, Кирова, Дзержинского и другими. При жизни Сталина это были некоторые точки архипелага культа личности. Но это никакого отношения к победе не имеет, и "генералиссимусом победы" Сталин чисто номинально может называться. Тем более, что он несет ответственность за поражения в начале войны и много еще за что", - заявил Павел Полян.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.
Историк привел примеры, когда использование топонимических архаизмов, напротив, вписывается в контекст памяти о ВОВ. "Есть Сталинградская битва, поэтому существует мемориал Сталинградской битвы. Или, например, в Париже есть улица Рю де Сталинград. И мы, конечно, вспоминаем блокаду Ленинграда, а не блокаду Санкт-Петербурга", - указал Павел Полян.
За указом Бибилова стоит возвеличивание Сталина, считает Павел Полян
По мнению профессора Поляна, за "временным переименованием" Цхинвала стоит попытка возрождение культа личности Сталина. "Согласно этому переименованию получается, что культ Сталина - это хорошо. В данном случае, может быть, в Южной Осетии проводятся некие эксперименты, которые можно будет распространить потом и дальше в Россию, вплоть до острова Врангеля. Там просто проще катить «пробные шары» и посмотреть, какой будет реакция общества. Попытка из такого конъюнктурного холуйства угадать, что может стать мейнстримом в метрополии, которой для непризнанных республик является Россия", - предположил историк.
Он отметил, что "возрождение сталинских мотивов" происходит и в России. "Но, видимо, в России есть какое-то более развитое административное законодательство или что-то, которое этому формально препятствует. А это чистая провокация, основанная на очень малой исторической, культурной прокладке тех, кто принимал эти решения. Это говорит о низкой культуре правового сознания", - считает Павел Полян.
В последние несколько лет в разных регионах России появились памятники Сталину. В декабре 2019 года бюст Сталина появился в Волгограде, что вызвало протесты горожан. В мае 2019 года на Ставрополье установили уже третий за четыре года памятник Иосифу Сталину, местные жители встретили его появление с энтузиазмом. 9 мая 2016 года бюст Иосифа Сталина был открыт в селе Озрек в Кабардино-Балкарии. Решение об установке памятника принималось на сельском сходе, где 70% жителей поддержали эту инициативу. Особо трепетное отношение к памяти Сталина заметно в Северной Осетии, где открыто более 26 разных бюстов и памятников.
Восстановлении памяти о Сталине на юге России - тенденция, но отнюдь не о региональная, убежден Павел Полян. "Эта тенденция говорит о времени, в котором мы сейчас живём. Это волна политической конъюнктуры. Восстановление сталинской топонимики происходит на фоне общего ренессанса фигуры Сталина", - указал профессор.
В основном восстанавливается именно память о Сталине, а не о других деятелях той эпохи, отметил Павел Полян. "Тот же Ставрополь был раньше Ворошиловском, Карачаевск носил имя Микоян-Шахар. Но их не предлагают переименовывать на один день. Ренессанс фигуры Сталина происходит в контексте своего рода «ресоветизации» политики исторической памяти. Это характеристика не места, а времени", - резюмировал историк.
16 апреля 2019 года "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи. Жители Северного Кавказа на фоне произвола чиновников и силовиков находят в методах правления Сталина все больше позитивных черт, указали в 2016 году "Кавказскому узлу" политологи Ринат Мухаметов и Руслан Курбанов. Государство декларирует двойственное отношение к личности Сталина и снисходительно относится к попыткам его возвеличивания, констатировал в 2019 году правозащитник Олег Орлов.
Далеко не везде на Кавказе возврат к культу личности Сталина может встретить поддержку, отметил Павел Полян.
"В Чечне Сталина открыто ненавидят. Никаким героем он там не является и не будет. И никогда там ничего не переименуют в честь него", - уверен он.
Рамзан Кадыров в годовщину восстановления Чечено-Ингушской АССР проклял Иосифа Сталина за депортацию чеченцев и ингушей в годы Великой Отечественной войны. В ходе операции "Чечевица", проведенной советскими спецслужбами, были вынуждены покинуть свои дома почти 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей". Также на "Кавказском узле" опубликованы материалы о сталинской депортации карачаевцев, балкарцев и калмыков.
Павел Полян сомневается, что на Южном Кавказе, помимо Южной Осетии, есть тенденции возврата к культу Сталина.
"Разве есть что похожее в Азербайджане, в Армении, даже в той же Грузии? Там нет какого-то всплеска. В Грузии Сталин всегда был «своим» генералиссимусом, и, за неимением чего-то другого, этим гордились в советское время. Это было даже в пику политическому мейнстриму в период Хрущева и отчасти при Брежневе. Портрет Сталина на ветровом стекле автомобиля был своего рода фрондой. И в Гори сохранился музей Сталина", - напомнил он.
В 2010 году памятник Сталину, установленный на его родине в Гори, был демонтирован. 21 декабря 2017 года, в день 138-летия со дня рождения Сталина, на центральной площади Гори был установлен его бюст, но грузинские коммунисты продолжают добиваться восстановления демонтированного памятника.
"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.
Автор: Рустам Джалилов, Анна Джиоева; источник: корреспонденты "Кавказского узла"