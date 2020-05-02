Цхинвальцы одобрили название “Сталинир” из-за ностальгии по прошлому

02 мая 2020, 16:17

Решение об использовании старого названия Цхинвала не связано со сталинизмом, полагают южноосетинские политологи. Пожилые жители Цхинвала рассказали, что слово "Сталинир" ассоциируется у них с собственной молодостью. Власти Южной Осетии неоправданно связывают название "Сталинир" с событиями Великой Отечественной войны, заявил историк Павел Полян. Как писал "Кавказский узел", глава Южной Осетии Анатолий Бибилов постановил использовать название "Сталинир" для обозначения столицы Южной Осетии во время празднеств, посвященных Великой Отечественной войне. В Цхинвале сохранился термин "сталинирец" Пожилая жительница Цхинвала Аза Мамиева рассказала, что название "Сталинир", использовавшееся в 1934-1961 годах, ассоциируется у нее с молодостью и былым благополучием города. "Я еще успела родиться в Сталинире. Это был совершенно другой город: светлый, чистый, была очень начитанная молодежь. Выйдешь утром на улицу, и все тебе улыбаются, все друг друга знали в лицо. Это приятные воспоминания. А потом начались войны, одна за другой, повлекшие за собой и бедность и лишения, все старые друзья разъехались. И остался Сталинир светлым пятнышком моей молодости", - сказала Мамиева корреспонденту Кавказского узла". Горожане, успевшие родиться в Сталинире, еще долго называли себя сталинирцами, отметила Дина Гаглоева, участница группы "Сталинир" в соцсети Facebook. "Мое детство прошло в Сталинире, а молодость и зрелость уже в Цхинвале. Но мы долго еще называли себя "сталинирцами"", - сказала она корреспонденту Кавказского узла". Сталинирцами в Цхинвале называют только к коренных жителей, подчеркнула горожанка Марина Тотоева. "Сегодня этот термин означает «коренной», «местный». А остальные потоком проходят через Цхинвал, приезжают, быстро зарабатывают на подрядах, стройках, и через пять лет уезжают. Они никакого отношения к местным цхинвальцам не имеют. Сейчас на какие-то праздники Цхинвал будут называть Сталиниром. Мне приятно. Это ностальгия по моей советской юности", - пояснила Марина Тотоева корреспонденту Кавказского узла". "Мои мама с папой жили в Сталинире. Они этот город любят не из-за причастности к фигуре Сталина, это ностальгия и любовь к своей юности", - сказала корреспонденту Кавказского узла" жительница Цхинвала Жульяна. Другие цхинвальцы, напротив, объяснили свое отношение к названию "Сталинир" с оценкой личности Сталина. Рабочий завода "Эмальпровод" назвал указ Бибилова "правильным решением". "Давно пора было. Был Сталин - и завод наш работал. Производили столько медной проволоки и много видов продукции - и в Россию отправляли, в Узбекистан отправляли. А теперь вот, с 1991 года, завод убыточный. При Сталине порядок был. Боялись воровать, боялись не работать. А сейчас что?", - сказал рабочий Васико Габараев корреспонденту Кавказского узла". Таксист Анзор высказал противоположное мнение. "Сталин виноват в том, что оставил нас тогда автономной областью Грузии. А мы расхлебывали его решение еще много лет. Так что теперь называть Цхинвал в честь Сталина - глупо", - сказал он корреспонденту Кавказского узла".

Местные политологи связали историческое название города с памятью о войне

За указом Анатолия Бибилова стоит не возрождение культа личности Сталина, а лишь желание властей нестандартно отметить День победы, считает политолог из Южной Осетии Вячеслав Гобозов. "На самом деле название "Сталинир" уже давно потеряло идеологическую подоплеку. В этой ситуации нет никакого превозношения Сталина. Видимо, властям Южной Осетии нужно было как-то нестандартно отметить 75-летие великой победы. А ситуация с пандемией коронавируса, в общем-то, оставляет мало возможностей для массовых и прочих мероприятий", - сказал Гобозов корреспонденту "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принимаемых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Местные жители поддерживают решение Бибилова, указал он. "Даже сегодня многие цхинвальцы во втором, третьем поколении называют себя сталинирцами. Более того, у нас даже общественная организация есть, которая называется, по-моему, «Сталинирцы», и объединяет тех, кто родился и вырос в Цхинвале и их детей. Они не любители Сталина, не любители сталинизма, коммунизма. Они просто люди, любящие свой город, свою историю и уважающие свою национальную культуру. И этот шаг (переименование в Сталинир. - Прим. "Кавказского узла") достаточно популярен и неплохо будет встречен в обществе. Но не потому, что тут речь идет об изменении отношения к Сталину", - подчеркнул Гобозов.

При этом, по мнению Гобозова, необходимости в указе Бибилова не было. "Никто не говорит сегодня «битва за Волгоград», никто же не говорит о Волгограде в приложении к ВОВ - все вспоминают и говорят о Сталинграде. Та же самая ситуация и тут. Город Цхинвал был тогда Сталиниром, и, в принципе, без всяких указов и других юридических действий употребление этого названия города бывало всегда в приложении к тому, что происходило во время войны", - отметил он.

Возвращение в обиход названия "Сталинир" - это проявление уважения к участникам Великой Отечественной войны, полагает южноосетинский историк и политолог Коста Дзугаев. "Указ президента Бибилова «Об использовании наименования «город Сталинир»» я поддерживаю по той простой и очевидной причине, что из моей семьи на той Великой войне воевали отец, тесть и теща. Они уходили на фронт сражений с фашизмом из города Сталинир и возвращались тоже в Сталинир", - сказал Дзугаев корреспонденту Кавказского узла".

По мнению Дзугаева, это не проявление сталинизма. "В Южной Осетии общественное мнение отдает должную дань Сталину как главнокомандующему, под руководством которого была достигнута победа в Великой Отечественной войне. Но, равным образом, невозможно простить разделение осетинского народа и принудительное введение Южной Осетии в состав грузинского государства, что повлекло за собой тяжелейшие последствия для национально-культурного и демографического развития южной ветви осетин", - указал он.

Студентка политологического факультета ЮОГУ Зарина Джиоева не согласилась с тем, что название "Сталинир" имеет прямое отношение к Великой Отечественной войне.

"Мы постоянно пытаемся оглядываться назад, вытаскивать на пьедестал величие предков, поем героические оды своим предкам, хвастаемся, что мы потомки великих алан и скифов, что у нас больше всего героев СССР среди остальных народов на душу населения. Это все комплексы малых народов. Сейчас решили реинкарнацию названия города провести. Зачем? Повторяем за Волгоградом-Сталинградом? Так в Сталинграде был эпицентр тяжелых битв во времена Великой Отечественной войны. А Сталинир при чем? До Цхинвала даже немцы не дошли. Предыдущий президент затеял референдум по переименованию республики, и теперь мы называемся Государство Алания - Республика Южная Осетия. Нынешний президент название города двойное придумал. Все это никаких серьезных проблем не решает и непонятно, для чего делается", - заявила студентка корреспонденту "Кавказского узла".

Референдум о переименовании Южной Осетии в Государство Алания состоялся в апреле 2017 года, одновременно с президентскими выборами, говорится в материале "Кавказского узла" "Битва за Магас. Осетины и ингуши борются за право называться аланами".

В Южной Осетии есть три памятника Сталину

Один из памятников Иосифу Сталину находится в селении Сатикар. "В советское время пионеры ходили к памятнику. Это было крайне важно. Сейчас дети не ходят, но все равно время от времени памятник красят, вокруг чисто. Табличка с четкими надписями", - указал корреспонденту "Кавказского узла" глава местного сельсовета.

Еще один памятник, бюст Сталина находится в селе Зар, на обочине трассы. "В августе 2008 года село сильно простреливалось, памятник был поврежден осколками боевых снарядов. После войны мы его отвезли в художественное училище, и там скульпторы отреставрировали его и обратно поставили. Этот памятник здесь установлен в честь тех солдат, наших односельчан, которые не вернулись с фронта", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сергей Цховребов.

Памятник Иосифу Сталину также находится в Цхинвале, у здания генеральной прокуратуры Южной Осетии. Кроме того, в городе есть улица Сталина, сообщил корреспондент "Кавказского узла".